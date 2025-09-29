Master in Lingua sarda, un successo oltre le attese 

Insegnare l’immensità dell’universo, gli orrori della Germania nazista, le conquiste dell’Impero Romano, utilizzando esclusivamente il sardo? Si può fare, ed è ciò che hanno dimostrato i ventidue corsisti che ieri hanno concluso il loro percorso all’interno del primo master di secondo livello dell’Università in Didattica della Lingua sarda, finanziato dalla Regione. La discussione degli elaborati finali si è tenuta al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università, a Sa Duchessa.

I candidati sono stati chiamati a realizzare un’unità didattica in sardo, da proporre a scelta ad alunni di ogni livello, dalla scuola dell’infanzia a quella superiore. «Il master si proponeva di fornire competenze specifiche in ambito linguistico e di didattica delle lingue moderne», spiega la direttrice Giulia Murgia, che ha operato a stretto contatto con la responsabile del progetto del master Immacolata Pinto, con il prorettore alla Didattica Ignazio Efisio Putzu e tutto il comitato tecnico. «Tra le principali difficoltà nell’insegnamento del sardo c’è la mancanza di manualistica e strumenti per la didattica. L'obiettivo è stato quello di formare docenti in grado di operare nelle comunità scolastiche di oggi».

Sono nati così elaborati di ogni tipo, accomunati dal fatto di essere realizzati totalmente in limba. «C’è chi ha pensato di realizzare unità didattiche all’interno di un manuale di lingua sarda per studenti di vario tipo, immaginando situazioni con studenti stranieri, comunità con ottime competenze in sardo o con nessuna conoscenza della lingua», continua Murgia. «Altri hanno utilizzato il sardo come lingua veicolare per l’apprendimento di altre discipline, come storia, geografia, educazione civica, o per parlare di esperienze come viaggi e vacanze». I ventidue candidati sono ora formati per portare il sardo tra le mure scolastiche attraverso progetti, ma tra loro non c’erano soltanto docenti. «Abbiamo avuto anche guide turistiche e operatori di sportelli linguistici», conclude Murgia. «Siamo orgogliosi di quanto fatto dai corsisti, restiamo in contatto con la Regione e ci auguriamo che questo progetto possa avere un futuro».

