Master, il cus è 5° Ben amara terzo  

Con un’abbuffata di gare (i tricolori master andati avanti per quattro giorni, il GP Paralimpico Integrato di sabato e il Trofeo Coni Regionale di ieri), Cagliari ha suggellato il rapporto già stretto con la scherma. Anzi, con la grande scherma, dato che la rassegna tricolore andata in scena sotto la regia dell’Accademia d’Armi Athos è soltanto un’altra perla in una collana che aggiungerà presto una seconda edizione della Coppa Europa per Club e magari il campionato italiano assoluto.

Riflettori puntati sulla gara paralimpica integrata, che sabato sulle pedane di Monte Mixi (Palestra 2 e PalaBoxe) ha visto vincere la plurititolata atleta del C.S. Partenopeo, Rossana Pasquino. Brillantissimo secondo posto di Anita Melis, 17enne del Cus Cagliari recentemente qualificata per i Campionati Italiani Assoluti di spada femminile e al suo esordio su carrozzina, sconfitta col punteggio di 15-13. Bronzi per altre due atlete del Cus, Giulia Soddu e Chiara Cortese.

Successo di Matteo Betti nella gara maschile, anche qui con un argento cagliaritano, quello conquistato da Gabriele Mocci dell’Accademia d’Armi Athos. Bronzo per un altro atleta della Athos, Giacomo Angelo Pala, pari merito con Giuseppe De Stasio del Circolo Scherma Terni.

Nel campionato master, l’aria di casa non è bastata a Tahar Ben Amara, terzo nella spada e buon quinto a squadre con il Cus Cagliari (Simone Piredda, Andrea Tiana, Walter Lusso). Tre bronzi per Maria Rita Lucia Barria (CS Sassarese) nella categoria 4, con tre iscritte. ( c.a.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA