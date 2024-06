Master di Risiko, sfida all’ultimo carro armato 

Sbarcheranno in città per combattere battaglie a suon di dadi colorati, per conquistare tra i tanti stati anche la Kamchatka conosciuta ormai da tutti grazie al gioco di strategia più famoso del mondo, il Risiko. Domani, giocatori provenienti da tutta Italia parteciperanno al “Master Città di Cagliari”, un torneo nazionale organizzato dal Risiko Club Ufficiale Cagliari che, in caso di vittoria, garantisce l'accesso al torneo nazionale individuale. Un traguardo importante per gli appassionati di Risiko.

Proprio per questa ragione il Risiko Club Ufficiale di Cagliari ha raccolto le adesioni di oltre cinquanta giocatori. Molti sono sardi, tanti altri arrivano dai club ufficiali di Roma, Firenze, Bergamo, Faenza, Venezia, Genova, ma anche da Acireale, Caltanissetta, Capalbio. Il torneo si svolgerà nel corso di tutta la giornata di domenica e sarà ospitato dal locale “Mamo Pizza”, in via del Pozzetto al Quartiere del Sole.

Dalle 9 inizieranno le iscrizioni, poi alle 10.15 la prima partita. Dopo la pausa pranzo, secondo incontro alle 14 e dalle 16,30 semifinali e finali.

Per informazioni si può contattare Monica Corda al numero 340 7443101.

