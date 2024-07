Master class gratuita di bellezza, i bambini incontrano la star di Tik Tok 

Ancora un evento diverso dal solito nel calendario dell’estate massargese 2024: venerdì alle 18 banchi, sedie e lavagne compariranno in piazza Pilar e nei giardini di casa Casula per la “Baby beauty master class”, una vera e propria lezione di self make-up (i segreti del truccarsi da sé) rivolta soprattutto alle più giovani e impartita dalla make-up artist delle principesse Valeria Boncoraglio e dal noto hairstylist Alessandro Maritato, conduttore insieme a Enzo Miccio di “Trasformazioni incredibili” e star di Tik Tok. Curato nuovamente da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, l’evento permetterà di sorteggiare una fortunata alla quale Maritato rifarà il look mentre altri esperti cureranno il look nell’attiguo giardino e ci sarà anche un tatuatore che colorerà per gioco la pelle dei più piccoli. «Vogliamo puntare sulle eccellenze per promuovere l’aggregazione e far crescere il paese», è il commento della sindaca Debora Porrà. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA