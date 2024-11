Mastelli rotti, nel mirino gli operatori 

Qualche problema con i mastelli della raccolta differenziata, a Sestu. Il porta a porta infatti consente di differenziare meglio i rifiuti ma lascia anche tanti mastelli in giro, pure nelle stradine strette. Ieri alcuni sono stati colpiti da un’auto in transito, nel centro della cittadina.

Piazzati oltre la cunetta, era impossibile evitarli; altre volte occupano tanto spazio sul marciapiede. «I mastelli possono essere stati spostati da chiunque», premette l’assessore all’Igiene Urbana Emanuele Meloni, spiegando che la colpa non è per forza degli operatori ecologici: «In ogni caso possono essere sostituiti gratuitamente perché danneggiati. Daremo informazioni a Etambiente affinché chieda ai propri dipendenti di accertarsi che il posizionamento del mastello, una volta svuotato, non costituisca innanzitutto un pericolo per chi transita, ma anche per evitare inutili aggravi di costi». Per sostituire un mastello rotto occorre recarsi all’ecosportello, in via Cimabue, aperto dal lunedì al sabato.

RIPRODUZIONE RISERVATA