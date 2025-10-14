«Mastelli per strada? Pagate il suolo pubblico» 

Diverse attività commerciali di Samassi hanno ricevuto una lettera dal Comune per aver occupato abusivamente il marciapiede con i mastelli della raccolta differenziata. Secondo la comunicazione, i contenitori possono essere collocati in strada solo se viene dimostrata l’impossibilità di tenerli all’interno dei locali, se si ottiene una concessione, se si paga il suolo pubblico, oppure se si adottano misure di mascheramento per garantire il decoro. Dieci giorni di tempo per rientrare in regola, altrimenti “si procederà secondo la normativa vigente”.

Le reazioni

«È una presa in giro – sbotta Pierpaolo Ibba, titolare del bar la Caffetheria, uno degli esercenti che ha ricevuto il sollecito –. Parlano di decoro, ma a me sembra che il paese sia in un degrado totale. Ci sono cantieri fermi da anni, lampioni che non funzionano, strade impraticabili e il verde pubblico trascurato. I bidoni me li hanno forniti loro: per me portarli dentro non è un problema, ma dov’è la macchina che me li lava e igienizza dopo ogni ritiro? Agli amministratori dico: prima di parlare di decoro iniziate voi, date il buon esempio. E prima di prendere una decisione del genere, confrontatevi con le attività. Siete voi che dovere darmi un servizio, non punirmi perché quel servizio funziona male». Luana Vacca, proprietaria del bar Hollywood, racconta: «Mercoledì c’è stata una riunione: ci hanno detto che si valuterà caso per caso. Io, anche con bidoni più piccoli, non riuscirei a tenerli dentro e non voglio pagare il suolo pubblico. Dovrei spendere per costruire uno spazio apposito: se il Comune vuole comprare le cassette e fornirle, va bene». Anche Francesca Ortu, titolare dell’Oasi di Franci, spiega: «Sembra che ci vogliano venire incontro, hanno anche detto che col nuovo bilancio magari ci aiuteranno per le spese. Io non ho intenzione di pagare il suolo pubblico per i cassonetti: già paghiamo per i tavoli, la Tari, e dovrei pagare anche per il decoro? Sembra un accanimento». Sulla vicenda interviene anche il capogruppo di opposizione Giancarlo Melis: «Uno paga la Tari e ora deve pagare pure il suolo pubblico? È ridicolo. Bisogna trovare un’altra soluzione, soprattutto per il vetro: magari dei bidoni grandi condivisi tra più attività. Anche tenerli dentro non è ideale. Le cassette poi richiedono un progetto: è un onere troppo alto».

La replica

La sindaca Beatrice Muscas invita alla calma: «I bidoni sono nati per eliminare i cassonetti dalle strade, ma ci siamo ritrovati con una serie di mastelli sul marciapiede. Gli uffici hanno inviato le note perché la situazione era fuori controllo. Il rischio è che, vedendo questo, anche i cittadini inizino a lasciare i mastelli fuori. Nessuno vuole vessare i commercianti: le attività fanno bene al paese e vogliamo che crescano. Ci diamo tempo fino al 31 dicembre per allinearci, così dal 1° gennaio si parte con regole chiare e condivise. Troviamo una soluzione insieme: da una parte viene incontro il Comune, da una parte le attività. Penso che si possa risolvere serenamente, con la volontà di tutti».

