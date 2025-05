Mastelli in via Garibaldi, dietrofront del Comune: deposito in via 24 maggio o nel portico Romero 

I mastelli dei residenti di via San Domenico, chiusa al traffico per lavori, non dovranno più essere portati in via Garibaldi ma in via XXIV maggio o nel Portico Romero. Lo ha comunicato il Servizio igiene del suolo del Comune dopo le proteste dei giorni scorsi. Intanto, i mastelli della carta sono stati svuotati e sono stati anche portati via i pezzi di cartone al di fuori dei bidoni, entrambi rimasti esposti in via Garibaldi per due giorni, facendo storcere il naso ai residenti e ai commercianti per via dell'immagine poco decorosa che si presentava fino a ieri agli occhi dei tanti turisti che percorrono la via dello shopping, prima dell'intervento degli operatori della De Vizia.

