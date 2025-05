Mastelli fuori posto, monta la rabbia dei ristoratori per l’obbligo di chiusura 

Rilanciano le loro ragioni e protestano: «Si può sbagliare e per questo paghiamo la multa, ma obbligarci anche a chiudere l’attività, sembra una punizione», dicono i ristoratori.

I controlli sui mastelli fuori posto e sui rifiuti non differenziati correttamente hanno portato a sanzioni e un giorno di chiusura del locale, per molti fissato per venerdì 30 maggio, una giornata di grande lavoro per i ristoratori. «Sembra un accanimento», dice Matteo, titolare del ristorante Calamosca, le Terrazze e il chiosco in spiaggia. «Abbiamo sbagliato con i mastelli del ristorante e paghiamo la sanzione, ma farci chiudere un giorno decisivo per il lavoro e obbligarci a chiudere tutti i locali è ingiusto». Ieri è arrivata la sospensiva del Tar che per ora scongiura lo stop di venerdì. Poi si vedrà.

«Il tema a mio avviso non è che alla sanzione segua la chiusura dell’attività», dice Giuseppe Farris (CiviCa 2024), «ma con questo sistema di raccolta, imperniato sui mastelli, prendere una sanzione è una certezza, anche per i ristoratori più zelanti. E’ inutile che il ristoratore corra all’ora di pranzo a svuotare l’umido se poi accanto si trovano i mastelli delle utenze domestiche della sera prima, anche se non per negligenza. La verità è che il sistema dei mastelli è sfuggito di mano». ( ma. mad. )

