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18 ottobre 2026 alle 00:07

Massolin: «Non siamo lì per caso» 

Il centrocampista è soddisfatto del rapporto con il tecnico e i compagni 

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«Giocare in Serie A rappresentava il sogno che avevo da bambino. Quando sei piccolo vuoi sempre arrivare più in alto possibile nel calcio. Sono davvero contentissimo, soprattutto di aver esordito davanti ai nostri tifosi che ci hanno dato una grande spinta». C’è un cuore transalpino che da qualche mese batte sotto la maglia rossoblù: quello di Yanis Massolin, arrivato in prestito dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto, che ieri ha parlato ai canali ufficiali del Cagliari.

Chi è

Centrocampista di 24 anni, nato a Moulins e cresciuto ad Annemasse, Massolin ha seguito un cammino diverso da quello di molti calciatori professionisti. «Anche mio padre giocava a calcio, fino alla seconda divisione francese. È stato verso i 17 anni che ho iniziato davvero a prendere il calcio come qualcosa di serio. Non ho frequentato un settore giovanile professionistico, quindi non ho seguito il percorso che fanno tutti. Ho capito un po’ più tardi che poteva diventare un mestiere. L’esperienza al Modena mi ha dato moltissimo. Lì ho imparato davvero tanto, ho anche imparato ad adattarmi. Per questo il mio periodo di ambientamento è stato più breve qui a Cagliari rispetto a quando sono arrivato dalla Francia a Modena. Modena mi è servita molto».

Le prospettive

Massolin è soddisfatto del rapporto con Pisacane: «Con il tecnico ho un buon rapporto. Condivido i suoi principi di gioco. Tutti nella squadra mi hanno impressionato a modo loro, ma penso che ciò che costituisce la nostra forza sia soprattutto la mentalità. Il fatto di essere molto uniti è ciò che ci fa vincere le partite e conquistare punti. Questo ci aiuta molto in campo. Abbiamo iniziato molto bene questo campionato», è la conclusione. «Personalmente non sono sorpreso, perché so cosa facciamo durante tutta la settimana, l’intensità degli allenamenti e il rigore di tutti».

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