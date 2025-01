Masso contro il pullman in corsa 

Paura ieri all’alba a Carbonia: un masso ha sfondato il finestrone di un pullman in corsa all’ingresso della città. L’autista ha fermato subito il mezzo e nessuno dei passeggeri per fortuna si è fatto male. Ma è grande la preoccupazione per questo ennesimo atto teppistico ai danni di un autobus dell’Arts.

I danni

È accaduto ieri mattina, nel tratto di via Dalmazia fra la rotonda dell’ospedale e il semaforo antecedente il bivio con via Logudoro. Lo stesso rettilineo in cui si sono verificati negli anni episodi identici. Ieri è stato colpito l’autobus che alle 6 era partito da Iglesias e che, dopo la tappa a Carbonia, avrebbe dovuto raggiungere Calasetta. Dalle aiuole del lato del conducente è stato scagliato un masso che ha colpito il pullman in corso e ha mandato in frantumi proprio il finestrone della portiera del conducente che ha rischiato di essere colpito. A bordo si trovavano poco meno di dieci passeggeri. L’autista non ha perso il controllo del pullman, ha avuto la prontezza di rallentare e di accostare il mezzo. Dopo essersi sincerato che tutti i passeggeri fossero rimasti illesi, ha contattato le forze dell’ordine. L’autobus, un mezzo nuovo di zecca acquistato dall’Arst nel 2023, è stato prima riportato nel deposito di Iglesias e poi nelle officine aziendali di Siliqua per la sostituzione del finestrone ed è arrivato un mezzo sostitutivo.

L’indignazione

Quanto accaduto ha ancora una volta destato l’indignazione dei sindacati dell’Arts. Andrea Ucccheddu, segretario provinciale della Faisa Cisl parla di «attacco continuo: anche stavolta messa a repentaglio la sicurezza dei passeggeri e del conducente: sarebbe potuto accadere qualcosa di molto grave». Protesta anche Simone Atzori segretario della Cisl: «Abbiamo già presentato varie denunce, auspichiamo ulteriori interventi delle autorità competenti perché queste situazioni si ripetono con frequenza». E difatti la statistica è purtroppo ricca: l’anno scorso fra gennaio e febbraio tre attacchi identici con tre bus bersagliati dal lancio di pietre. Clamoroso il danno del 5 febbraio: un masso di due chili aveva sfondato completamente il vetrone della fiancata sinistra, a bordo quindici passeggeri in prevalenza adolescenti terrorizzati. Due anni e mezzo fa, giugno 2022, era stato preso di mira anche un treno vicino a Sirai: il convoglio era diretto verso la città e un masso aveva colpito un vetro della fiancata di destra. Fra il 2022 e il 2021 diversi i casi di lanci di sassi contro le auto.

