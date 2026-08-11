Massimo Ranieri: «A voi, pubblico di eroi, canterò i miei sogni» 

Oggi all’Arena del Mare di Golfo Aranci, in piazza Cossiga, alle 21,30, e domani, alla stessa ora, all’Arena della Fiera di Cagliari: doppia data sarda in due suggestive location per Massimo Ranieri, che torna nell’Isola col concerto-spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”, uno show capace di fondere musica, teatro e narrazione in un racconto coinvolgente: quello di un artista che, a dispetto dei 75 anni, non ha perso un grammo della sua straordinaria versatilità.

Lo spettacolo alterna grandi successi, momenti di intensa interpretazione, storie personali e incursioni teatrali, restituendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso oltre cinquant’anni di carriera. Nel repertorio da cantante trovano spazio i brani che hanno fatto la storia della musica italiana, come “Rose rosse” e “Perdere l’amore”, con cui Ranieri vinse il Festival di Sanremo nel 1988, ma anche canzoni più recenti, tra le quali spicca “Lettera di là dal mare”, valsa all’artista il Premio della Critica al Festival di Sanremo 2022, e le nuove composizioni firmate da alcuni tra i più importanti autori italiani come Ivano Fossati, Pino Donaggio, Bruno Lauzi, Pacifico, Gianni Togni e Giuliano Sangiorgi, raccolte nell’album “Tutti i sogni ancora in volo”, prodotto da Gino Vannelli.

Sul palco, accanto al cantante, attore e regista napoletano, ci saranno Danilo Riccardi al pianoforte, Luca Trolli alla batteria, Arnaldo Vacca alle percussioni, Andrea Pistilli e Tony Pujia alle chitarre, Stefano Puglisi al basso e Max Filosi al sax, e le cantanti e polistrumentiste Cristiana Polegri, Valentina Pinto e Giovanna Perna.

“Tutti i sogni ancora in volo” è un titolo emblematico: come l’ha scelto?

«È una frase di “Perdere l’amore”, e racchiude tutto il mio pensiero: “Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo: li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino, e ti avrò vicino…” L’ho scelta perché voglio far capire quanto per me sia importante sognare».

Il primo sogno realizzato?

«Sicuramente il canto, perché nasco cantante e grazie al Ranieri cantante si è poi scoperto l’attore, ma in realtà uno ha bisogno dell’altro. E poi c’è il sogno della pubblicazione di album arrangiati da un grandissimo artista che ammiro da sempre: Gino Vannelli. Qualche anno fa andai a Roma a un suo concerto per conoscerlo. Lui è un artista che amo e stimo oltre misura. Conoscerci e parlarsi è stato un momento bellissimo, e poi ha accettato di arrangiare i miei brani».

E uno che ancora non è riuscito a realizzare?

«Come dico nello spettacolo, per contenere i miei sogni servirebbe un armadio a sei ante. Detto questo, dopo essermi messo alla prova con la regia lirica, vorrei mettere in scena un testo di Cechov, come, per esempio, “Le tre sorelle”: sarebbe un modo per ricordare il grande Romolo Valli, perché quando dovevamo metterlo in scena purtroppo Valli morì».

Nelle sue tournée la Sardegna non manca mai. Al di là degli impegni professionali, ha un ricordo o un aneddoto particolare legato all’Isola che in pochi conoscono?

«La Sardegna è un luogo veramente unico al mondo, e il pubblico dell’isola mi ha sempre dimostrato un grande affetto. Ma dirò di più: il pubblico sardo ha capito fin da subito che io su quel palco do tutto me stesso, senza riserve, con l’emozione di sempre, raccontando con sincerità la mia vita privata. Quello sardo è un pubblico di eroi che lascia il divano ogni volta per venire a vedermi a teatro».

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