Massimo Moratti ricoverato all’Humanitas per una polmonite: «La situazione è seria» 

Milano. L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è ricoverato all’ospedale Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano, a causa di una polmonite, è intubato, perché non riesce a respirare autonomamente. Per Moratti, 80 anni, malato da tempo, secondo i medici la situazione è seria. Nel 2023 aveva subìto un intervento di angioplastica eseguito da Antonio Bartorelli, responsabile dell'unità operativa di Cardiologia interventistica universitaria all'ospedale Galeazzi di Milano.

Massimo è il quarto dei sei figli di Angelo, da cui ha ereditato l'attività imprenditoriale nel settore petrolifero e la grande passione per l’Inter, a cui deve la maggior parte della sua notorietà. Presidente dei nerazzurri dal 1995 al 2004 e dal 2006 al 2013, alla guida del club ha conquistato lo storico triplete della stagione 2009-2010: campionato, Coppa Italia e, 45 anni dopo la Coppa Campioni del padre Angelo, Champions League.

