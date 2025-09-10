Massimo Cellino: «Il mio amore rossoblù» 

«Per il nuovo stadio io partirei con un investimento di un terzo rispetto a quello di cui si parla, lasciando la possibilità, in futuro, di poterlo completare». Così Massimo Cellino. In una toccata e fuga a Cagliari anche per un’intervista su Videolina, si racconta senza sconti. «Errori? Ne ho fatto tanti. Ma quello che non rifarei è andare a prendere il Brescia». Trentacinque anni raccontati tutti d’un fiato. Il Sant’Elia, il braccio di ferro con il Comune, il caso-Is Arenas, il carcere, Giulini. Ma anche Mazzone, Max Allegri, O’Neill. E i tifosi: «Avrei voluto fare di più». La foto è di Max Solinas .

