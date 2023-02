Massimo Cannas rilancia le accuse ai suoi ex assessori 

«Le improvvise dimissioni dei quattro ex assessori hanno generato un’interruzione della propria funzione pubblica. Il Comune si trova in una grave situazione di fragilità causata dalla mancata approvazione del bilancio di previsione». Massimo Cannas torna a parlare dopo settimane di silenzio. L’ex sindaco di Tortolì, 56 anni, imputa ai suoi ex quattro colleghi di maggioranza la paralisi dell’ente. In attesa che la Giunta regionale nomini il commissario, Cannas ripercorre le tappe che hanno portato al collasso amministrativo provocato dalle dimissioni dei quattro ex assessori (Walter Cattari, Lara Depau, Carlo Marcia e Bonaria Murreli) e dei cinque consiglieri di minoranza.

L’ex sindaco

Cannas illustra (per la seconda volta) la genesi del terremoto politico. «La crisi nasce dalla necessità di rispettare l’impegno preso durante la chiusura della nostra lista elettorale nel 2019, in forza del quale si doveva procedere a un’alternanza all’interno della Giunta». L’ex primo cittadino confida in tempi brevi per la nomina del commissario. La priorità, secondo Cannas, si chiama bilancio. «È essenziale per poter impegnare e spendere importanti risorse per diverse opere e servizi, tra cui la realizzazione del nuovo asilo nido, Plus, la palestra di Zinnias, la riconversione delle aree ex Cartiera, la digitalizzazione informatica, la riqualificazione di corso Umberto, l’imminente assunzione del personale nelle diverse posizioni vacanti e, non ultima, la rottamazione delle cartelle dei tributi comunali. È poi è necessario presentare il regolamento dehors e la tassa di soggiorno». Cannas è già in clima elettorale: «Il mio impegno e quello dei sette colleghi rimasti fedeli al mandato prosegue per contribuire a individuare un nuovo sindaco e una classe dirigente che garantiscano i soli interessi della comunità».

La replica

Aspra la critica di Mimmo Lerede (63), predecessore di Cannas ed ex capogruppo di opposizione: «Trovo patetica l’insistente caccia ai responsabili della sua caduta, imputabile a sé stesso. Per quasi nove anni i cittadini non si erano mai accorti di avere un sindaco, tant’è che ora la sua assenza non viene percepita, anzi da parecchi è gradita. Fatta eccezione per qualche accolito, nessuno lo rimpiange. La sua amministrazione è passata alla storica come il nulla cosmico. Ora non faccia finta di preoccuparsi di Tortolì».