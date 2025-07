Massimiliano Rais a “Caffè Corretto” 

Lo stato di salute del mare sardo al centro della puntata di “Caffè Corretto” in onda alle 8.30 su Radiolina. Il docente di Geografia fisica e Geomorfologia dell'Università di Cagliari Sandro Demuro traccia il quadro della situazione. Si parlerà dei fenomeni di erosione che colpiscono le coste dell'isola. Altro tema: la valorizzazione dei vini sardi con Massimo Mascia, organizzatore della manifestazione Cin Cin Cannonau. Spazio anche alla rassegna stampa e alle novità sul Cagliari in ritiro a Ponte di Legno. In studio Massimiliano Rais