«Massima attenzione sulle strisce» 

La scia di incidenti in città che coinvolge pedoni e monopattini non si ferma. Ieri mattina nell’ultimo tratto di via Cadello, prima dell’Asse mediano, un uomo su un monopattino elettrico è stato colpito da un’auto: inevitabili le conseguenze per chi si trovava sul mezzo a due ruote, portato in ospedale dai medici del 118 con assegnato un codice rosso per la dinamica dell’incidente. Le sue condizioni non sono gravi.

E se le responsabilità nei casi di investimenti di pedoni sulle strisce pedonali – come avvenuto lunedì mattina nella tragedia di via Peretti con la morte di un quindicenne travolto da una vettura – sono praticamente sempre dei conducenti di auto e camion, le forze dell’ordine invitano alla prudenza i pedoni che inevitabilmente possono avere la peggio. L’invito è «non utilizzare telefoni cellulari quando si scende dal marciapiede per attraversare» e di osservare se stanno arrivando delle auto e se i conducenti stanno rallentando per far passare il pedone. Anche l’uso di auricolari è sconsigliato: impedisce di sentire i rumori attorno. Semplici consigli che possono però evitare, pur essendo dalla parte della ragione se si è sulle strisce pedonali, di restare vittime di un investimento e dunque di non subire gravi ferite, lesioni e, nel peggiore dei casi, la morte. (m. v.)

