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Tratalias.
23 ottobre 2026 alle 00:42

«Massima attenzione contro i truffatori» 

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Massima attenzione alle fotografie e post che stanno circolando in questi giorni su alcune pagine social. È l’appello che ha lanciato il sindaco di Tratalias Emanuele Pes in collaborazione con il comandante della stazione locale dei carabinieri, il maresciallo Salvatore Romano. In particolare fanno riferimento ad alcuni profili falsi creati appositamente per “agganciare” gli utenti, carpire la loro fiducia e ottenere dati bancari, estremi di conti correnti, informazioni personali e persino per effettuare furti d’identità. Un caso specifico precisa il sindaco è quello apparso ultimamente dove una certa Simona con foto sicuramente rubata a qualche ignara cittadina, appare con la scritta

(“Posso scriverti? Simona attende un sì o no). «Vi segnaliamo – dice Pes - che in questo periodo, si stanno verificando diverse tipologie di raggiri, tra cui truffe messe in atto da finti appartenenti alle forze dell'ordine e da falsi corrieri che recapitano pacchi a domicilio per cercare di entrare in contatto con le persone e carpire la loro buona fede». Amministrazione e stazione dei carabinieri stanno organizzando un incontro pubblico volto a formare e informare durante il quale verranno approfondite tutte le precauzioni da adottare.

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