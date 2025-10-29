Massidda trionfa agli Europei U23 con dedica alla nonna 

La Sardegna ritrova uno dei suoi giovani campioni. A Durazzo (Albania), Sergio Massidda torna sulla pedana del sollevamento pesi a oltre 14 mesi dalla delusione di Parigi e a otto da un piccolo intervento chirurgico e trionfa nel campionato europeo Under 23, categoria 65 chili, con dedica alla nonna scomparsa ieri. Le misure sollevate (134 nello strappo, 165 nello slancio, per 299 chili totali) non sono ancora le “sue” ma aver riassaggiato il clima di gara era già una vittoria. Battuti l’azero Tehran Mammadov (288), il burgaro Gabriel Marinov (278) e l’ucraino Andrii Revko (276).

Il concorrente dell’Azerbaigian è stato il vero rivale, quello che l’atleta dell’Esercito ha “marcato” sin dallo strappo, ben consigliato dal dt azzurro Sebastiano Corbu. Il rivale è partito con 128, lui con 130, rimanendo sempre avanti e prendendosi il primo titolo per un solo chilo (134 a 133). Nello slancio, anche il bulgaro (154) e l’ucraino (153) si sono dimostrati competitivi, oltre a Mammadov che però ha fallito i 159 fermandosi a 155. A quel punto, dopo aver sollevato agevolmente i 153 e con un po’ più di apprensione i 157, Massidda è tornato in pedana da nuovo campione europeo e ha dato spettacolo sollevando 165 chili. E se dopo 134 dello strappo si era concesso un inchino, stavolta si batte la mano sul cuore e manda un bacio alla tribuna per una vittoria dal significato speciale. Massidda era già stato campione europeo assoluto nello slancio (e argento nel totale) a Erevan 2023. Oggi in pedana il sulcitano Giampiero Ingrande nei 71 kg Junior.

