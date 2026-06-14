Massidda, “tricolore” con record 

Gli atleti ma anche gli allenatori sardi hanno lasciato il segno ai campionati italiani assoluti di pesistica olimpica di Bari. L’azzurro olimpico Sergio Massidda (Esercito) ha gareggiato nei 70 kg, stabilendo i primati italiani di categoria: 130 di strappo, 160 di slancio e 290 di totale. Ha sfiorato la tripletta anche Vittorio Cabras (Universit Sport) nella oltre 110 kg: per lui titolo nello slancio con 176 kg e nel totale con 312, e argento nello strappo con 136. Tre argenti nella 110 kg per Marco Bitti (140-170-310) della Pesistica Nuorese. La società del tecnico Filippo Soma ha chiuso al secondo posto, anche grazie ad Angela Mulas (49 kg), campionessa nello strappo con 67 kg, e vice nello slancio con 76 e nel totale con 143. Nei 67 kg, triplo argento al giovane Christian Di Maria, allenato da Sebastiano Corbu alla Monte Ortobene, così come Matteo Tata, 3° in slancio e totale nella 65 kg. Nella stessa categoria, 3° nello strappo Ludovico Schiffino (Universit), allenato da Enrico Pittau. (c.a.m. )

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