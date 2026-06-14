VaiOnline
Pesistica.
15 giugno 2026 alle 01:29

Massidda, “tricolore” con record 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Gli atleti ma anche gli allenatori sardi hanno lasciato il segno ai campionati italiani assoluti di pesistica olimpica di Bari. L’azzurro olimpico Sergio Massidda (Esercito) ha gareggiato nei 70 kg, stabilendo i primati italiani di categoria: 130 di strappo, 160 di slancio e 290 di totale. Ha sfiorato la tripletta anche Vittorio Cabras (Universit Sport) nella oltre 110 kg: per lui titolo nello slancio con 176 kg e nel totale con 312, e argento nello strappo con 136. Tre argenti nella 110 kg per Marco Bitti (140-170-310) della Pesistica Nuorese. La società del tecnico Filippo Soma ha chiuso al secondo posto, anche grazie ad Angela Mulas (49 kg), campionessa nello strappo con 67 kg, e vice nello slancio con 76 e nel totale con 143. Nei 67 kg, triplo argento al giovane Christian Di Maria, allenato da Sebastiano Corbu alla Monte Ortobene, così come Matteo Tata, 3° in slancio e totale nella 65 kg. Nella stessa categoria, 3° nello strappo Ludovico Schiffino (Universit), allenato da Enrico Pittau. (c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

E prima delle trattative febbrili il presidente festeggia gli 80 anni

Match di arti marziali alla Casa Bianca, poi in Francia per il G7 
Il caso

A Punta Molentis debutta l’ombra a “numero chiuso”

Le nuove regole d’accesso alla spiaggia sono diventate un caso internazionale 
Luca Mascia
Lo scontro

Tajani vuole la Regione, è bufera

Gli alleati sardi al vicepremier di Forza Italia: «Si decide qui, non a Roma» 
Alessandra Carta
Destra

Vannacci: il femminicidio non esiste

Alla costituente di FnV: «Un’assurdità, è un omicidio come gli altri» 
Omicidio

Uccide la zia e la getta nel fiume

Accoltellata dal nipote di 17 anni dopo un rimprovero: dissidi per un’eredità 