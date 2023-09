Massidda si copre d’argento  

A battere il cinese Li penserà da qui alle Olimpiadi di Parigi. Adesso Sergio Massidda può godersi la luminosa serata di Riyad che lo ha catapultato prima sul secondo gradino podio del campionato mondiale (strappo e totale), poi al secondo posto del ranking mondiale che promuove i migliori dieci ai Giochi del 2024. Una classifica a punti stabilita sulla base delle prestazioni in pedana, il che significa che per escluderlo dalla competizione olimpica almeno otto atleti devono fare meglio dei suoi 302 kg nei prossimi sei mesi. Qualcuno per farlo dovrà migliorarsi di molti, molti chili, sempre ammesso che nel frattempo il 21enne dell’Esercito non migliori a sua volta. Insomma, i Giochi sono a un passo.

La gara

Da ieri, intanto, Massidda è vicecampione mondiale assoluto dei 61 kg. Per farlo ha migliorato di 2 kg il record italiano dello strappo, sollevando 137 kg. Per l’oro ne sarebbero serviti 4 in più. Poi, con il primo argento già idelmente al collo, ha completato il capolavoro sollevando di slancio 165 kg, per un totale di 302 (a Bogotà aveva fatto 293) e altri due argenti vinti. «Erano chili che sapevo di poter fare», dice Sergio Massidda, «perché in palestra abbiamo lavorato molto duramente per raggiungerli. Gli sforzi hanno dato i risultati sperati, anzi, di slancio potevo fare anche qualcosa di più. Posso dire che per Parigi ho messo il cinese Li nel mirino». «È stata un’emozione enorme», dice il dt Sebastiano, «Sergio riesce a mantenere freddezza e lucidità anche in condizioni di grande tensione. Anche stavolta ha dimostrato di essere un atleta di altissimo livello». ( c.a.m. )

