Massidda non va: sedicesimo nella categoria 65 chilogrammi 

Una prestazione in sordina. Si chiude con il sedicesimo posto la gara di Sergio Massidda ai Campionati del Mondo di Ningbo, in Cina, prima prova di qualificazione olimpica per i Giochi di Los Angeles 2028.

L’azzurro, in pedana nella categoria 65 kg, aveva chiuso al nono posto al termine della sua competizione nel gruppo B, con un totale di 290 kg, prima di scivolare al sedicesimo posto in classifica finale.

Entrato in gara nello strappo con 130 kg, l’atleta di Ghilarza ha fallito la prima alzata, ma è riuscito a incastrare bene il bilanciere alla seconda, portando a termine la misura. Al terzo tentativo, poi, ha provato i 135 kg, ma non sono andati a buon fine. Nello slancio l’azzurro si propone con 160 kg: buona la fase di girata, ma la spinta non ha abbastanza energia.

Valida invece la seconda prova, con grande pulizia ed efficacia. Non salgono infine i 165 kg provati al terzo tentativo.

La gara è stata vinta dal nordcoreano Myong Jin Pak con 331 kg, argento al turco Ozbek con 330 kg, bronzo allo statunitense Morris con 328 kg.

Dopo Massidda sarà il turno di altre due Azzurre ai Campionati del Mondo in Cina.

Il primo novembre infatti sarà la volta di Lucrezia Magistris (categoria fino a 61 kg, ore 9) mentre il 3 novembre salirà in pedana Genna Toko Kegne (categoria fino a 69 kg, ore 12).

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