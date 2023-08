Massidda mette i Giochi nel mirino 

Ha rinunciato agli Europei giovanili perché ha in testa un solo obiettivo: le Olimpiadi. Sergio Massidda, ventunenne pesista di Ghilarza, è tra i nove atleti convocati dal direttore tecnico della Nazionale italiana, Sebastiano Corbu, per i prossimi Mondiali assoluti di sollevamento pesi. A Riad, dal primo al 14 settembre 4 donne e 5 uomini con il body azzurro cercheranno il titolo iridato. Ma non solo. Il Mondiale in Arabia Saudita è una tappa fondamentale del percorso che porterà il sollevamento pesi a Parigi 2024. A Riad ci saranno tutti gli atleti più forti del mondo, con un unico obiettivo: staccare il pass olimpico.

Massidda è tra questi e vuole raggiungere un obiettivo per il quale si è preparato non solo negli ultimi tre anni. Aveva già i numeri per partecipare a Tokyo ma era troppo giovane per poter prendere parte alle qualificazioni. Ci andò il suo amico Davide Ruiu, che adesso è fermo per i problemi al ginocchio. Toccherà quindi a Sergio, suo compagno nell’Esercito, provarci e per farlo e tornano nella categoria dei 61 chili, dopo alcuni gare nella più “comoda”, ma più competitiva categoria dei 67. ( c.a.m. )

I convocati azzurri:

Femminili : Giulia Imperio (22 anni, 49 kg), Celine Delia (18, 55 kg), Lucrezia Magistris (24 anni, 59 kg), Giulia Miserendino (21 anni, 71 kg). Maschili : Sergio Massidda (21 anni, 61 kg), Mirko Zanni (26, 73 kg), Oscar Reyes (27, 81 kg), Antonino Pizzolato (27, 89 kg) e Cristiano Ficco (22, 89 kg).

