Massidda, ex onorevole con il paracadute: «Mai lasciato il lavoro» 

Con i suoi telefoni d’epoca, che ama – per hobby – restaurare ed esporre, ha attraversato anche 17 anni della storia repubblicana. Dal 1994 al 2011 è stato deputato e senatore, ha scritto il suo nome in leggi importanti come quella sulla procreazione assistita, guidato Forza Italia in Sardegna quando il partito fondava nella leadership di Silvio Berlusconi il suo successo. Amato e odiato dentro il centrodestra, Massidda non ha lesinato «simpatia e competenza» agli amici e ai nemici, in ugual misura. Qualche sfizio politico se l’era già tolto anche prima del 1994: mattatore del Pri alle Politiche del 1983, quando era poco più che ragazzo, consigliere comunale nella prima legislatura dell’autonomia quando a Monserrato propose «l’apertura di un Casinò per bonificare il territorio dell’ex aeroporto e creare lavoro». Amante delle lunghe conversazioni sui più svariati temi, non è caduto nel vuoto una volta lasciato il Parlamento. «Premetto, per me non è iniziata una nuova fase», dice. «Io vengo dal lavoro e ho sempre seguito, anche da parlamentare, l’attività del mio studio di fisiokinesiterapia e medicina estetica. Il problema se lo sono posti molti onorevoli colleghi, che si sono ritrovati senza paracadute una volta non rieletti».

Diciassette anni in Parlamento non sono un episodio.

«Vero, Ma per me il lavoro non è un paracadute».

Ha 67 anni, non le sembra ora di ritirarsi anche dai suoi studi professionali?

«Sento di avere l’energia di un trentenne. Aiutare gli altri, per me, è un privilegio».

Da medico o da politico?

«Sia da medico che da politico. Per me la differenza è sempre stata molto sottile: mi occupavo di politica a 16 anni e, quando un amico, Franco Turco, mi chiese di lavorare per il Partito Repubblicano, ho aderito con entusiasmo».

Ha rischiato di diventare deputato già negli Anni Ottanta.

«Fui il più votato del Pri, effettivamente andò bene. In quegli anni ero spesso a stretto contatto con Spadolini e La Malfa. Non figure secondarie della Storia».

Poi?

«Questo finché mio padre Tonino, medico di grande professionalità e umanità, non mi prese per un orecchio, diffidandomi dal portare avanti qualsiasi altro progetto che non fosse la laurea in Medicina».

Era fuori corso?

«Non eccessivamente. Ma la politica, si sa, prende tempo e risorse. Soprattutto se fatta con il cuore».

Come andò a finire?

«Ha vinto Tonino, ho vinto anch’io: centodieci e lode con bacio accademico».

Il Pri era il partito di Armandino Corona, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.

«Medico come me. Il mio gruppo, quello dei giovani, lo sconfisse nelle elezioni interne al Pri. Forse fu da quel momento che mi prese a ben volere».

È massone?

«Premessa: prima di tutto sono cristiano. Tuttavia, è inutile nasconderlo: sì, sono iscritto alla massoneria. Ho aderito dopo l’esperienza parlamentare, su intercessione di amici che conosco da una vita. Prima, anche per uno scrupolo di coscienza, ho preferito evitare commistioni. Ma i valori di libertà e tolleranza sono valori universali nei quali mi rispecchio».

La nascita di Forza Italia l’ha portata a una nuova esperienza a Roma.

«Devo ammettere che lo spirito del 1994, impresso al partito dal presidente Berlusconi, mi rapì. Non fui l’unico, in effetti, ad essere ammaliato dai valori liberal democratici che portò nel Paese questo soggetto politico nato dalle ceneri dei grandi partiti della Prima Repubblica».

Lei ne è stato tra i protagonisti principali in Sardegna.

«Sono stato per due legislature senatore e per tre deputato. Nel 2001, anno in cui mi sposai con Laura, Berlusconi mi chiese di assumere l’incarico di coordinatore regionale del partito. Vincemmo tutto quel che c’era da vincere, dappertutto».

Si disse che fosse una compensazione per non averla nominata sottosegretario o viceministro.

«Non credo. Ma non ritiriamo fuori la vicenda del dualismo con qualche collega dell’epoca (ride) ».

Il riferimento è a Salvatore Cicu, per caso?

«Premesso che i rapporti con Salvatore sono sempre stati cordiali, lui rispetto a me forse aveva un approccio meno borghese e più diretto alle questioni. Capita, è il carattere di ognuno di noi. Stiamo parlando di una persona molto preparata, che ha tenuto in alto la Sardegna sia alla Camera dei deputati che al Parlamento europeo per oltre vent’anni».

Quindi?

«Forse sul momento ci sarà stata pure qualche diversità di vedute, ma ricordo che Salvatore e altri colleghi furono ottimi compagni di viaggio».

Ne citi qualcuno.

«Penso a Beppe Pisanu, a Emilio Floris e a Mariano Delogu, ad esempio».

Delogu è stato davvero uno dei più grandi sindaci che Cagliari abbia mai avuto?

«Io ci ho creduto e ho seguito da dirigente del partito tutta la sua prima campagna elettorale. Col tempo è riuscito ad entrare nel cuore della gente».

Lei invece non ci riuscì?

«Io mi sono candidato a sindaco e a presidente della Provincia. Per sindaco mi ritrovai, alla fine, triturato dalla forza d’urto dei partiti. Per la Provincia lo feci, da solo, per difendere amici e ideali. Ricordo che tenni botta fino all’ultimo e lo stesso presidente Berlusconi si complimentò».

Appena diventato parlamentare, alcuni suoi colleghi si mostrarono sorpresi quando lei comprò una casa in centro, nella Capitale.

«All’epoca si poteva fare. E poi loro pagavano in affitto più di quel che io versavo per il mutuo. Inutile dire che l’affare l’ho fatto io».

Si dice di lei che abbia una buona propensione per il business. In Cina aprì dopo un viaggio una fabbrica di abiti da sposa: è vero?

«Verissimo. La produzione andò molto bene. Ma è ormai un’esperienza del passato remoto».

Come giudica il sindaco di Cagliari Massimo Zedda?

«Lo stimo, è molto cresciuto. Negli altri due mandati ha raccolto anche l’eredità lasciatagli dalla Giunta Floris».

Lei è stato a capo dell’Authority portuale.

«Mi dimisi dal Senato per assumere quell’incarico. E sono stato estromesso per mancanza di titoli. Non voglio rivangare polemiche ormai passate, ma Luna Rossa, le crociere, la passeggiata di Su Siccu, la Zona franca e le altre infrastrutture, cioè le cose fatte sotto la mia gestione in appena due anni, sono le uniche ancora visibili. Stavo per chiudere un accordo che, potenzialmente, avrebbe potuto rilanciare il porto canale, la Zona franca e quindi tutta la Sardegna».

Cosa pensa della Giunta Todde?

«Meglio tacere, anche sul caso della decadenza. Comunque vada, saranno i sardi a farne le spese».

Ha un cruccio?

«Il lavoro che mi è stato impedito di portare avanti al porto».

E un obiettivo?

«Sto osservando con attenzione il settore dell’Intelligenza artificiale. Ho in mente qualcosa, legata alla Salute. Una cosa grossa che spero di poter chiudere».

