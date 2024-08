Massidda è pronto a sollevare il mondo 

A dargli manforte, ieri a Parigi è arrivato dall’Isola anche il presidente regionale della Fipe, Nicola Testa. È un tifoso in più ma di certo non manca la componente sarda alla Nazionale azzurra di pesistica che oggi manda in pedana il primo dei suoi tre componenti. Tocca subito al più giovane, a Sergio Massidda, che alle 15 si giocherà le proprie chance alla South Paris Arena 6 nella categoria 61 kg. Il sollevatore dell’Esercito, che aveva in numeri (ma non l’età) anche per partecipare ai Giochi di Tokyo, dove invece andò il suo amico Davide Ruiu, è sereno e concentrato. È l’appuntamento più atteso della sua ancora giovane eppure favolosa carriera: «È un’esperienza nuova e diversa sia dai Mondiali, sia dagli Europei», le sue parole. «Ci sarà tanto pubblico, familiari, amici e conoscenti della Sardegna. Sarà un’esperienza unica, questo è certo e ci faremo trovare pronti. Abbiamo svolto una preparazione meticolosa a seguito dei risultati della qualifica. Stiamo dando il massimo e ci faremo trovare pronti». Con il suo accredito di 302 kg, Massidda è dietro il cinese Fabin Li (314) e l’americano Hampton Miller Morris (303), e davanti all’indonesiano Eko Yuli Irawan e al filippino John Febuar Ceniza (300).

«Sergio arriva alla gara in una buona condizione: è stato sicuramente rallentato da un piccolo infortunio un mese e mezzo fa, ma siamo soddisfatti del lavoro fatto in palestra e daremo il massimo. La gara bisogna farla, prima di parlare», ammonisce il direttore tecnico Sebastiano Corbu che, dopo Massidda, cercherà il podio anche con Lucrezia Magistris (59 kg, domani alle 15) e Nino Pizzolato (81 kg, venerdì alle 15). ( c.a.m. )

