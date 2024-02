massida, europei sì ma senza stress 

Scattano oggi a Sofia i Campionati Europei di Pesistica Olimpica, penultima gara di qualificazione olimpica. L’Italia cerca di piazzare qualche pedina in più nella top ten della ranking list che qualifica per Parigi 2024 e se non dovesse riuscirci avrà ancora un’occasione in World Cup a Phuket (Thailandia) in aprile. Sergio Massidda sarà in gara tanto in Bulgaria quanto in Thailandia (dove è obbligatorio per poter prendere parte ai Giochi), anche se il passa per Parigi l’ha praticamente in tasca. Il 22enne militare di Ghilarza punta al podio olimpico della categoria 61 kg ma mercoledì alle 19 salirà in pedana per il più “comodo” titolo continentale della 67 kg.

Sebastiano Corbu, il dt sardo della Nazionale, ha convocato quattro azzurre e quattro azzurri, sei dei quali in corsa per Parigi: «L’Europeo ha una sua valenza, andremo lì per fare il miglior risultato possibile anche in termini di medaglie. Questo è indubbio. Poi però c’è in ballo anche la qualificazione alle Olimpiadi per alcuni dei nostri atleti», ha detto. ( c.a.m. )

