Massiccio attacco su Kiev, Nato in allerta 

«Non abbiamo mai visto così tanti missili contemporaneamente sui nostri monitor». Sono missili balistici, cruise, bombardieri strategici. Ed è il portavoce dell’Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat, che descrive in questi termini il massiccio attacco lanciato dai russi sull’Ucraina nelle prime ore del mattino di ieri. Tra i più potenti dall’inizio del conflitto, ormai quasi due anni fa, e con una gamma di obiettivi che non lascia spazio a dubbi sulla volontà di colpire e distruggere. A fine giornata il bilancio arriva a 30 morti mentre i feriti sono circa 160. A Kiev, Kharkiv, Leopoli. Ma anche Dnipro e Odessa. E ancora Zaporizhzhia, dove si contano almeno otto morti, il numero più alto in un’unica località.

Numeri record

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla di circa 110 missili, «la maggior parte è stata abbattuta», dice affermando che gli attacchi russi hanno preso di mira «un reparto maternità, scuole, un centro commerciale, edifici residenziali a più piani e case private, un magazzino commerciale e un parcheggio». Promette una risposta adeguata e poi, annunciando di aver visitato Adviika, la città nell’Ucraina orientale ormai da tempo sotto costante attacco delle forze russe, «una delle zone più difficili della linea del fronte» dice, ringrazia i soldati (“guerrieri”), grazie ai quali l’Ucraina è «sopravvissuta» nel 2023.

La Polonia

Mentre dalla vicina Polonia giunge la conferma di un preoccupante dettaglio: «Tutto indica che un missile russo è entrato nello spazio aereo della Polonia. Lo abbiamo individuato con il radar. Poi ne è uscito» immediatamente in direzione dell’Ucraina, ha dichiarato il capo di stato maggiore dell’esercito polacco, generale Wieslaw Kukula, mentre il Comando operativo delle forze armate polacche aveva precedentemente parlato di un «oggetto aereo non identificato» entrato dal confine ucraino. Inevitabile il nervosismo che nasce da questa denuncia. E allora l’Alleanza reagisce subito, con un colloquio telefonico tra il segretario generale Jens Stoltenberg e il presidente polacco Andrzej Duda: «La Nato è solidale con il nostro stimato alleato, sta monitorando la situazione e resteremo in contatto non appena i fatti saranno accertati», riferisce Stoltenberg. E Londra annuncia subito l’invio all’Ucraina di 200 missili di difesa aerea in Ucraina.

