Massi pericolanti sulla Provinciale 

Lungo il percorso che da Guspini porta a Montevecchio si stanno staccando dalle pareti che sovrastano la strada enormi massi di natura vulcanica. Il geologo Efisio Cadoni, residente a Montevecchio, evidenzia il pericolo dei macigni che da un momento all'altro possono invadere la carreggiata.

«Questi massi stanno staccandosi e lentamente, a causa delle vibrazioni, stanno scivolando verso la strada. I blocchi di basalto si stanno staccando sempre di più dal blocco principale e ormai sono un serio problema per chi circola in questa strada sprovvista di segnaletica e dunque pericolosa per la circolazione in particolare di notte e per i turisti che la utilizzano per vistare i cantieri minerari e il borgo di Montevecchio. Prima che accada una tragedia, occorre intervenire tempestivamente in questa strada, di competenza della Provincia del Sud Sardegna: questo ente si deve prendere in carico l’eliminare queste situazioni di pericolo», chiude Cadoni.

Attualmente il tragitto, costruito dalla società mineraria, necessità di manutenzione approfondita, il tempo, il carico, il peso e il numero dei veicoli è lentamente aumentato, rendendo il tratto stradale pericoloso per molti aspetti. La strada è diventata ormai un incubo a causa di molteplice situazioni di pericolo: frane, manto stradale rovinato mancanza di segnaletica orizzontale e di paletti di demarcazione stradale che vengono a crearsi contemporaneamente e che mettono a repentaglio i conducenti le persone che quotidianamente si recano a Guspini per fare la spesa o andare dal medico.

