Massarini, ricordaci chi erano i Beatles 

«Vi anticipo un momento chiave, fondante. L’incontro con Bob Dylan nel 1964. Lui porta la capacità di scrivere dei testi importanti, brani che non siano semplicemente She loves you, yeah, yeah, yeah ma da loro comprende la potenza del suono elettrico. In quel momento si creano le basi della musica moderna».

«A volte me lo chiedo anche io. Scherzi a parte, il mio ruolo è quello del mago. Far chiudere gli occhi agli spettatori, riportarli indietro nel tempo, e farglieli riaprire davanti a un mondo che era molto diverso da quello che viviamo. Il mio sarà un lungo racconto. Insieme al pubblico ripercorrerò la storia dei The Beatles, dai loro esordi allo scioglimento. Dalla nascita della prima vera band della storia del rock- pop al loro addio. Il tutto attraverso aneddoti che persino i fan più scatenati ancora non hanno scoperto».

Ti ricordi chi erano i Beatles? Per tutti coloro che non hanno smesso di amarli, per chi ha voglia di rinfrescarsi le idee e, infine, per coloro che per questioni anagrafiche di quell’epica sonora hanno ereditato solo un flebile riverbero, bene, ecco lo spettacolo che fa per voi. Mercoledì 24 maggio arriva a Cagliari “The Magical Mistery Story” un recital che andrà in scena all’Auditorium del Conservatorio di piazza Porrino grazie all’organizzazione de La Via del Collegio. Musica e parole. Le prime sono affidate alla tribute band The Beatbox: Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi che interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool. Le seconde sono farina del sacco di uno dei pilastri musicali della tv italiana, Carlo Massarini, 70 anni portati magnificamente, che da quel “Mister Fantasy” in poi è entrato in tutte le case del nostro Paese. Ed è al giornalista, musicologo, conduttore e showman che abbiamo chiesto di raccontarci questo intreccio tra narrazione e concerto.

Ti ricordi chi erano i Beatles? Per tutti coloro che non hanno smesso di amarli, per chi ha voglia di rinfrescarsi le idee e, infine, per coloro che per questioni anagrafiche di quell’epica sonora hanno ereditato solo un flebile riverbero, bene, ecco lo spettacolo che fa per voi. Mercoledì 24 maggio arriva a Cagliari “The Magical Mistery Story” un recital che andrà in scena all’Auditorium del Conservatorio di piazza Porrino grazie all’organizzazione de La Via del Collegio. Musica e parole. Le prime sono affidate alla tribute band The Beatbox: Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi che interpreteranno fedelmente i grandi successi del quartetto di Liverpool. Le seconde sono farina del sacco di uno dei pilastri musicali della tv italiana, Carlo Massarini, 70 anni portati magnificamente, che da quel “Mister Fantasy” in poi è entrato in tutte le case del nostro Paese. Ed è al giornalista, musicologo, conduttore e showman che abbiamo chiesto di raccontarci questo intreccio tra narrazione e concerto.

Carlo Massarini, allora, quale il suo compito sul palco?

«A volte me lo chiedo anche io. Scherzi a parte, il mio ruolo è quello del mago. Far chiudere gli occhi agli spettatori, riportarli indietro nel tempo, e farglieli riaprire davanti a un mondo che era molto diverso da quello che viviamo. Il mio sarà un lungo racconto. Insieme al pubblico ripercorrerò la storia dei The Beatles, dai loro esordi allo scioglimento. Dalla nascita della prima vera band della storia del rock- pop al loro addio. Il tutto attraverso aneddoti che persino i fan più scatenati ancora non hanno scoperto».

Ce ne vuole svelare uno?

«Vi anticipo un momento chiave, fondante. L’incontro con Bob Dylan nel 1964. Lui porta la capacità di scrivere dei testi importanti, brani che non siano semplicemente She loves you, yeah, yeah, yeah ma da loro comprende la potenza del suono elettrico. In quel momento si creano le basi della musica moderna».

Ecco, la musica. Cosa ascolteremo all’Auditorium?

«Ogni fase della carriera dei Beatles sarà scandagliata per poi dare spazio ai loro brani eseguiti dal vivo dai The Beatbox che sono considerati tra le migliori cover band europee dei Fab Four. In questa maniera mettiamo in opera il concerto mai visto, quello perfetto perché riunisce tutti i successi che John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr non hanno mai eseguito insieme nel momento in cui decisero di abbandonare la scena dal vivo ben prima di sciogliersi».

A proposito dei The Beatbox, è vero che hanno una cura maniacale nel riproporre i Beatles che si sofferma persino nella scelta degli abiti di scena?

«Verissimo. I loro abiti di scena sono stati confezionati su misura dalla stessa sartoria inglese che creò quelli dei Fab Four per la tournée americana. Questo è stato un vezzo. Magari si potevano anche fare altrove. Ma loro ci tenevano tanto e sono andati appositamente a Londra per averli identici. Si parte dalle uniformi, quelle che ha voluto a tutti i costi il loro manager Brian Epstein per farli apparire più accessibili e più perbene, per arrivare alle circensi del periodo “Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band”».

Che cosa sanno i quindicenni di oggi dei Beatles?

«E chi lo sa? Un bel mistero. Però vi dico ad esempio che uno dei mie figli li conosce e li apprezza. Qualcuno potrebbe dire: Ovvio, con un padre così . Ma vi assicuro che i miei ragazzi non li ho mai influenzati. Infatti tra loro c’è chi ascolta pop, chi house e rap. Però al mio spettacolo sono diversi i giovani in sala. Magari arrivano con i genitori però poi il loro entusiasmo è palpabile».

E ballano?

«A seconda delle serate nessuno si trattiene. Lo show dovrebbe durare circa due ore ma capita che il pubblico, balzato in piedi, ci inviti ad andare ben oltre e noi, di certo, non ci facciamo pregare». (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata