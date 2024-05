Massama-Silì, via ai lavori nella viabilità di campagna 

Sarà l’impresa Antonio Cinellu costruzioni srl a occuparsi dei lavori che riguardano il “miglioramento della viabilità rurale della strada Massama-Silì”. L’impresa con sede a Nuoro infatti ha presentato in Municipio un’offerta per aggiudicarsi l’intervento con un ribasso del 29%: eseguirà l’opera con 102mila euro e non con i 145mila che rappresentavano l’importo a base di gara.

I soldi sono quelli incassati tempo fa dal Comune che aveva presentato una domanda alla Regione per ottenere il finanziamento per un intervento tanto atteso da chi tutti i giorni è costretto a percorrere quella strada. ( m. g. )

