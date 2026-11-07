«Massacrato per divertimento» 

«Ci sentiamo distrutti dentro». A parlare è Fabio, un padre che, venerdì sera, ha soccorso suo figlio colpito alla mascella da tre sconosciuti davanti al cancello di casa nel quartiere di Latte Dolce. «Proviamo rabbia per un’aggressione del tutto gratuita». Luca, 19 anni, è ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata e lunedì verrà operato per ricomporre cinque fratture scomposte con l’inserimento di alcune placche di titanio. «Ma il chirurgo non esclude - dichiara Fabio - che, quando aprirà, trovi una situazione peggiore». A devastare la mascella un assalto insensato avvenuto sotto casa della vittima alle 21.30 in via Kennedy. «Era ritornato da una passeggiata con alcuni amici del coro in cui canta e aveva appena messo la chiave nel cancello di casa».

Pugni in faccia

Luca indossa le cuffie, forse ascolta una canzone e non si avvede delle presenze che l’avvicinano alle spalle, nascoste dal buio che ammanta la zona. «Gli hanno chiesto una sigaretta e ha risposto di non fumare». Il semplice no innesca la reazione violenta, un uno-due che si abbatte sul volto del giovane senza che lui abbia il tempo di difendersi e neanche quello di prevedere l’arrivo delle percosse. «Uno l’ha colpito da sinistra facendogli saltare due denti», racconta Fabio quanto saputo dal figlio. È il primo shock, l’inizio del dolore, che prepara, purtroppo, un seguito peggiore. Perché, dalla parte opposta, si abbatte un pugno che lo fa crollare al suolo infierendo all’altezza della mandibola. Una brutalità incomprensibile anche perché non seguita da una rapina, dal furto del cellulare o del portafogli. «No, gli hanno preso soltanto le cuffie spaccandole». L’ultimo sfregio prima di sparire mentre il giovane, pur stordito, riesce a chiamare il padre, poco distante in attesa dell’altra figlia alla fermata dell’autobus. «Appena sono arrivato l’ho visto ricoperto di sangue. Non riusciva a parlare perché la mascella si gonfiava sotto i miei occhi», ricorda Fabio, molto scosso. Poi la corsa in ospedale e le domande che si affollano nella testa. «Per loro è stato un puro divertimento», sostiene il padre: «Mio figlio non li aveva mai visti prima». E su Luca adesso, studente al quarto anno del liceo musicale, appassionato di percussioni e chitarra, le ferite aperte sono anche quelle interiori. «Il danno psicologico è molto serio. Sarà dura convincerlo a uscire di nuovo». Sull’episodio indagano i carabinieri.

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