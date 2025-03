Massacrato in casa per rubargli 50 euro: due giovani in cella 

Bergamo. Si sono presentati a casa di Luciano Muttoni per rapinarlo, ma il 58enne di Valbrembo (Bergamo) ha reagito e ne è nata una violenta rissa culminata con la sua morte. È stato colpito alla testa con il calcio di una pistola scacciacani e ripetutamente con calci e pugni sul viso, fino a ucciderlo. Nel pomeriggio di ieri i due presunti autori dell'omicidio sono stati fermati e sono in carcere a Bergamo: sono un italiano di 25 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, e un polacco di 24, regolare in Italia e residente in provincia di Monza. La Procura non ha fornito le loro generalità.

Venerdì sera i due si erano presentati in via Rossini 6 a Valbrembo per rapinare Muttoni, ex operaio che si era reinventato come tassista. Non aveva con sé denaro, se non 50 euro che i due si sono portati via assieme all'auto della vittima, una Golf. La sera successiva, quando l'omicidio non era ancora stato scoperto, era stata fermata per un controllo stradale casuale dei carabinieri di Monza. Al volante c'era il venticinquenne italiano e a bordo tre suoi amici estranei all'omicidio. I carabinieri avevano posto sotto sequestro la vettura e li avevano denunciati per ricettazione, pensando poi l'indomani di contattare Muttoni. La mattina dopo, però, il corpo senza vita di quest'ultimo è stato trovato a terra dalla fidanzata che non riusciva a contattarlo da venerdì. L'uomo, disoccupato, affittava per brevi periodi la sua casa e svolgeva un servizio di taxi con la Golf.

Le indagini dei carabinieri si sono concentrate sulle immagini della videosorveglianza del complesso residenziale e poi sull'incrocio dei dati del casuale controllo della Golf a Monza. Il giovane italiano è stato portato in caserma per essere interrogato: ha reso spontanee dichiarazioni, ammettendo le proprie responsabilità e fornendo indicazioni per ritrovare il suo giubbotto macchiato di sangue, alcuni documenti sottratti alla vittima e l'arma del delitto. La scacciacani è stata trovata in un campo.

