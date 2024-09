Massacrato da un vicino sedicenne 

Monza. Lo ha sorpreso alle spalle e lo ha colpito alla testa con una mazza da baseball, riducendolo in fin di vita, ma non ha saputo spiegare perché. Il sedicenne, vicino di casa dell’imprenditore di 60 anni che ha aggredito, si trova ora al Beccaria di Milano, fermato dai carabinieri dopo una indagine lampo.

Assalto improvviso

L’aggressione è avvenuta in una palazzina di Cesano Maderno. Il fatto risale a martedì sera, dopo cena, quando è sceso nel garage e si è trovato davanti il ragazzino. Probabilmente lo conosceva di vista, i loro rapporti sono ora al vaglio degli inquirenti. Il 16enne lo ha aggredito con una mazza e lo ha ripetutamente colpito, soprattutto alla testa, per poi abbandonare l’arma e fuggire. Pochi minuti dopo una coppia che abita nello stesso palazzo è rientrata a casa in auto, una volta in garage ha trovato il 60enne a terra, privo di sensi, il volto coperto di sangue, e ha dato l’allarme. L’imprenditore è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Gerardo, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in pericolo di vita, con numerosi traumi.

Sangue sui vestiti

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri del nucleo investigativo e quelli della squadra rilievi, che hanno repertato i segni lasciati dall’aggressione e la mazza da baseball, per poi seguire le tracce di sangue lasciate all’interno dello stesso condominio. Forse sono stati alcuni indicatori evidenti a spingere gli inquirenti a cercare l’aggressore nello stesso complesso residenziale, oltre ad alcune testimonianze di residenti nel palazzo, per poi arrivare ieri sera all’abitazione del 16enne. Nella sua stanza hanno scoperto gli abiti indossati il giorno precedente, ancora sporchi di sangue, e alcuni spinelli. Indiziato per tentato omicidio, il ragazzo è stato portato al Beccaria di Milano. Ieri è stato ascoltato dalla Procura dei minori, ma a quanto emerso non sarebbe riuscito a spiegare il perché del suo gesto, mostrandosi molto confuso e manifestando una chiara difficoltà a esprimersi seppure, come confermato dalla stessa Procura, non vi siano documenti che accertino sue difficoltà psicologiche. Il ragazzino verrà certamente risentito, così come i suoi familiari e quelli del 60enne. «Scavare a fondo» è quanto gli inquirenti hanno detto di voler fare, per dare una spiegazione a un’aggressione apparentemente immotivata quanto brutale.

