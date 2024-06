Massacrati in casa,  il figlio confessa dopo 16 ore dal Pm 

Fano. Dopo la confessione del figlio Luca comincia a delinearsi la dinamica del duplice omicidio commesso lunedì notte a Fano, stando a quanto trapelava ieri pomeriggio da ambienti vicini alle indagini.

Il diverbio

La ricostruzione degli investigatori è questa comincia alle 2 di notte, quando la madre di Luca Ricci, Luisa Marconi, 70 anni, chiama il figlio - che abita al piano di sopra della villetta di via Fanella - perché non si sente bene. Ricci - 50 anni, operaio, separato dalla moglie - scende nell’appartamento dai genitori per misurare la pressione alla madre e accertarsi delle sue condizioni di salute. Tra madre e figlio scoppia una lite, presumibilmente per via dei soldi che il figlio chiede ancora una volta, e per la perdita della casa, andata all’asta per consentire ai genitori di fare fronte ai debiti maturati dal figlio. Proprio in questi giorni i due anziani avrebbero dovuto consegnare le chiavi dello stabile, andato all’asta a settembre.

L’arma nel pozzo

Dopo il diverbio Luca Ricci reagisce con violenza, prende un filo da elettricista o un cordino e strangola la madre in cucina. A quel punto va in camera da letto dove dorme il padre e con un martello preso nella cassetta degli attrezzi lo colpisce alla testa: c’è un tentativo di resistenza ma dura poco, la ferita è gravissima e Giuseppe Ricci muore in pochi istanti. A quel punto Luca getta il martello in un pozzetto del giardino e torna a letto nell’appartamento al piano di sopra, dove sta dormendo il figlio 18enne che non si accorge di nulla. La mattina, alle 8 circa, accompagna il figlio a scuola per i corsi di recupero dei crediti scolastici a Pesaro. Poi torna a Fano, in via Fanella 127, e alle 8,30 circa lancia l’allarme alla polizia dicendo che i suoi genitori non rispondono e la porta è chiusa dall’interno. Arrivano i pompieri, che pensano di dover effettuare un banale intervento di apertura porta, e trovano i due corpi senza vita.

L’interrogatorio

Luca Ricci viene immediatamente ascoltato dagli investigatori. Inizialmente assicura di non sapere nulla di quanto è accaduto nell’appartamento al piano di sotto, ma con il passare del tempo la sua versione diventa meno nitida e i “non ricordo” si fanno più frequenti. Dopo 16 ore di interrogatorio, arriva la confessione al procuratore e agli uomini della squadra mobile e del commissariato di Fano, con trasferimento del presunto omicida in carcere in stato di fermo alle 3 di notte. L’ipotesi di reato è omicidio plurimo aggravato dalla crudeltà.

