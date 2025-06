«Massacrati dopo l’accordo sull’affitto, in casa un clima di rancore» 

BOLOGNA. Un duplice omicidio maturato in un clima di rancore fra coinquilini: così la Mobile considera l’uccisione di Luca Monaldi e Luca Gombi, avvenuta lunedì nella casa della Bolognina dove la coppia abitava insieme a Gennaro Maffia, un operaio edile di 48 anni, nato in Venezuela ma di origine italiana, arrestato per il delitto.

Secondo la ricostruzione degli investigatori Monaldi e Gombi volevano vendere la casa di Bologna e trasferirsi in campagna: avevano trovato un acquirente che però avrebbe acquistato l'immobile solo sgombero e quindi avevano trovato un accordo con Maffia, che avrebbe ottenuto 20mila euro per liberare la stanza che aveva preso in affitto.

L’attività investigativa è durata poche ore. Lunedì alle 5.30 le urla dall’appartamento all’ultimo piano del civico 15 di piazza dell’Unità. La segnalazione dei vicini, l’arrivo delle volanti alle 6.40, la scoperta dei corpi, uno in cucina e l’altro nel tinello, di Luca Monaldi, 54 anni, e Luca Gombi 50, uniti civilmente dal 2023 e uccisi in modo efferato con un'arma da taglio. Entrambi indossano scarpe e vestiti e hanno in mano un coltello: uno sporco di sangue, l’altro no. Poi ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono Maffia mentre si allontana con zaino e valigie. Poi l’uomo va in taxi all’aeroporto Marconi, acquista in contanti un biglietto per Madrid e uno per Barcellona e si imbarca sul secondo volo. All’arrivo viene fermato dalla polizia catalana, che lo porta in carcere in base a un mandato di arresto europeo firmato a Bologna. A disposizione degli investigatori anche il colloquio di giovedì fra Maffia e il direttore di una filiale di banca, un dialogo nel quale il 48enne accusa uno dei proprietari della casa di un ammanco di denaro e dice: «La pagheranno».

