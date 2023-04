Massacrati a calci e bastonate 

Prelevati dopo un appuntamento al centro del paese per un presunto regolamento di conti, malmenati furiosamente e poi abbandonati in condizioni pietose.

L’aggressione

Ci sono ancora molti lati oscuri attorno a una vicenda su cui, da ieri mattina, indagano i carabinieri della Compagnia di Carbonia e che vede come vittime di una violenta aggressione due uomini del Basso Sulcis. Si tratta di Roberto Sibiriu, 40 anni di Villaperuccio e Carmelo Murgia, 55enne di Sant’Anna Arresi. La richiesta di aiuto è scattata dopo le 10 di ieri quando qualcuno ha chiesto l’intervento del 118 e dei carabinieri nei pressi del ponte di legno che attraversa il canale di Porto Pino. A terra c’era un uomo tramortito: si trattava di Roberto Sibiriu. Non riusciva a reggersi in piedi, occorrevano soccorsi immediati. Da quanto è stato possibile appurare (ma lo stretto riserbo degli inquirenti impone il condizionale), lui e Murgia avrebbero incontrato i loro aggressori (pare di origine senegalese e albanese) nei pressi del distributore di carburante al centro del paese dove poi è stata trovata l’automobile di Sibiriu. Da lì si sarebbero trasferiti, a bordo di altre auto presumibilmente degli aggressori, nei pressi del canale di Porto Pino, nei parcheggi che in estate sono gremiti di automobili ma che ieri mattina erano deserti. Lì sarebbe avvenuto un violento pestaggio ai danni di Sibiriu che poi sarebbero rimasto a terra tramortito a causa di pugni, calci e bastonate. All’arrivo dei carabinieri avrebbe raccontato l’accaduto prima di essere accompagnato al Pronto soccorso del Sirai e, mentre sul posto sono stati avviati i rilievi, è scattata la caccia agli aggressori che avrebbero portato via con loro Carmelo Murgia. In quel momento l’ipotesi di reato era sequestro di persona e tentato omicidio. Diversi i posti di blocco nel Sulcis. È stato possibile sapere che i carabinieri cercavano un’Alfa Romeo 147 scura, una Seat Altea grigia e una Fiat Punto bianca con targa francese. Attorno alle 17 Murgia è stato rintracciato e accompagnato al pronto soccorso a causa delle botte che avrebbe ricevuto. Queste sono le uniche notizie trapelate fino alla tarda serata.

Il precedente

Sibiriu e Murgia sono noti alle forze dell’ordine perché inseriti in passato, seppur in posizione meno centrale rispetto ad altre persone, all’interno dell’indagine “Maddalena” della Direzione distrettuale antimafia che, nel gennaio del 2021, portò all’arresto di 22 persone e una decina di indagati a piede libero. All’epoca le contestazioni, a vario titolo, riguardavano l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il traffico e detenzione di armi, l’organizzazione di rapine e assalti a caveau e furgoni portavalori e smercio di banconote false. Sibiriu, in primo grado, aveva patteggiato una pena di quattro anni e mezzo, Murgia era stato condannato a quattro anni ed è in attesa del processo di appello: entrambi vennero coinvolti nell’inchiesta solo nell’ambito del traffico di stupefacenti. Non è ben chiaro se quanto accaduto ieri sia collegato ai fatti di allora, ma si ipotizza (tutto fino a ieri sera era coperto da strettissimo riserbo) che anche in questo caso si tratti di vicende legate alla droga.