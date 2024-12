Massacrata dal marito davanti ai figli 

Ascoli. Ha telefonato il padre fingendo che sua moglie avesse avuto un malore. Invece l’aveva uccisa lui qualche attimo prima, massacrandola di botte e poi infierendo con un coltello (anche se in effetti la causa prima della morte potrebbe essere un soffocamento) mentre i loro due figli, di 5 e 10 anni, erano in un’altra stanza.

Precedenti penali

L’ennesimo femminicidio è avvenuto ieri a Ripaberarda, frazione di Castignano, un comune collinare lungo la vallata del Tronto. La vittima è Emanuela Massicci, 45 anni, una maestra precaria. Ad ucciderla è stato il marito Massimo Malavolta, 48 anni, che dopo si è tagliato i polsi e ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. «È sedato, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita», diceva ieri la sua legale Saveria Tarquini, che oggi presenzierà al conferimento dell’incarico per l’autopsia sul corpo di Emanuela Massicci. Malavolta è piantonato dai carabinieri, che lo hanno arrestato per omicidio volontario aggravato. Si tratta di un operaio con problemi comportamentali, che hanno determinato l’assunzione di farmaci, e precedenti penali. A giugno 2015 era finito ai domiciliari per lesioni aggravate e atti persecutori in danno di un’altra donna, con disabilità, e nel gennaio 2016, mentre era ai domiciliari, era stato condannato a due anni di reclusione. La sentenza è stata poi riformata in Appello: il reato di atti persecutori è stato riqualificato in mlestia, una contravvenzione: condanna a 6 mesi e 20 giorni di reclusione con pena sospesa.

Affidati ai nonni

Ad aprire la porta ai soccorritori ieri mattina sono stati i bambini della coppia, poi affidati ai nonni materni che abitano nella stessa palazzina e gestiscono una trattoria. I vigili del fuoco hanno dovuto sfondare la porta della camera da letto, chiusa dall’interno, trovando la donna morta e il marito con i polsi sanguinanti e un coltello in mano. Non risultano denunce da parte della vittima nei confronti del marito, né alcuna segnalazione per liti o violenze in famiglia. «Non avevamo notizia di problemi particolari all’interno del nucleo familiare, non riesco a capire cosa abbia potuto scatenare la lite e l’omicidio» ha detto il sindaco di Castignano Fabio Polini, garantendo attenzione verso i due bambini.

