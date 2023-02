Massa sicuro sul rigore per il Bari 

Primo giallo al 31’ per punire l’intervento irregolare di Goldanida al limite dell’area su Esposito. Due minuti più tardi contatto in area dubbio fra Lapadula e Cheddira con i padroni di casa che chiedono il penalty ma il direttore di gara con ampi cenni dice che si può proseguire. Nella circostanza Lapadula e Botta subiscono l’ammonizione perché animano un parapiglia che Massa riesce a sedare subito. Al 40’ altro contatto in area pugliese fra Mancosu e Botta, ma l’arbitro è posizionato benissimo e lascia correre. Nella ripresa, al 56’, secondo cartellino giallo per Lapadula che lascia il Cagliari in dieci, perché col braccio largo colpisce al volto Vicari in un contrasto aereo. Al 93’ fallo di Makoumbou su Maiello e rigore per il Bari: dagli 11 metri trasforma Antenucci.