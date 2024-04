Massa entra in Giunta: ha la delega allo Sport 

Dopo l’improvvisa morte dell’assessore Marcello Fanari, il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti ha nominato la nuova componente della Giunta. Alla consigliera Giorgia Massa, attualmente presidente del consiglio comunale, è stata affidata la delega allo sport e alle politiche giovanili. Le altre deleghe precedentemente in mano allo scomparso Fanari, ovvero le politiche energetiche, l’innovazione tecnologica e il personale, rimangono temporaneamente in mano al sindaco. «Dopo un’attenta consultazione con le forze politiche abbiamo attribuito la carica di assessora alla consigliera Giorgia Massa. La stessa ha maturato l’esperienza politica necessaria per il proseguo di questa importante funzione e, inoltre, va ad aumentare la quota rosa all’interno della Giunta», ha dichiarato De Fanti. «Mi sento onorata per la fiducia riposta in me dal sindaco e orgogliosa di poter portare il mio partito, Rifondazione comunista, dopo 14 anni, in Giunta. Cercherò di portare avanti i progetti già avviati del caro assessore Fanari cercando di apporre anche la mia impronta personale». Il trenta aprile, in occasione del consiglio comunale, sarà eletto un nuovo presidente. ( g. g. s. )

