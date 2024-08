Massa: «Deluso per le scelte fatte su di me» 

Per rispetto della città e dell’istituzione (il Consiglio comunale) che lo vede protagonista da quasi dieci anni, ha aspettato che si chiudesse il cerchio sulle commissioni (l’ultima, Valutazione delle politiche comunali e la qualità dei servizi, dove è stata eletta presidente Barbara Serra, Orizzonte Comune) prima di rompere il silenzio e dire la sua. Alla fine lo ha fatto due giorni fa, Matteo Massa: lui, esponente di punta dei Progressisti (il partito del sindaco, per intendersi), poco più di un mese fa è diventato la vittima illustre del pasticcio politico tra Pd e Progressisti quando nel gioco degli incastri delle caselle (assessorati e presidenza del Consiglio) è rimasto fuori da ogni incarico che, dicono tutti, anche tra i banchi della opposizione, avrebbe certamente meritato. Invece no. Un mese e mezzo fa ha prevalso una logica che non ha considerato, per esempio, che se la lista dei Progressisti ha raccolto quasi il 15% alle urne, facendo eleggere ben sei consiglieri (più 2 andati in Giunta), di cui 4 volti totalmente nuovi (Paola Mura, Chiara Cocco, Alessandro Cao e Carlo Usai), il merito è stato anche molto di Matteo Massa, che quella lista l’ha praticamente voluta, seguita e confezionata.

Delusione

Ora, con il solito garbo politico (e non solo) che lo contraddistingue, l’ex capogruppo dei Progressisti a Palazzo Bacaredda ha affidato a un post sui social parole di rammarico che non hanno l’effetto di uno scossone, anche perché non era quello l’obiettivo. Ma fanno comunque capire il clima in maggioranza. «Devo ringraziare chi mi ha voluto esprimere il proprio dispiacere per la mia assenza tra coloro che svolgeranno incarichi di Giunta o di Consiglio. Avrei certamente voluto contribuire al futuro della città in maniera più fattiva, e quindi con ruoli e responsabilità diversi, e non sarei sincero se negassi una profonda delusione per le scelte fatte sul partito e sulla mia persona dopo tanti anni di impegno collettivo serio, costante e leale». E ancora: «Ho sentito come vera e sincera ogni parola di sostegno e stima ricevuta da persone di diverse sensibilità politiche. Sono orgoglioso dell'appoggio affettuoso e convinto ricevuto dalla comunità politica alla quale appartengo e sono legato. In questo periodo per noi politicamente meno felice non mi sono sentito solo. Ne sono grato. Andiamo oltre».

Il rilancio

La delusione c’è stata tutta (e forse ancora non è smaltita) ma, in piena sinergia con la “sua” maggioranza di centrosinistra, c’è la crescita di Cagliari da mettere davanti a tutto. «Al centro c'è sempre la città alla quale dedicheremo ancora tutto il nostro entusiasmo. La nostra comunità politica ha espresso una squadra fortissima e ha mostrato capacità di coesione, coinvolgimento, mobilitazione e impegno generoso e collettivo. lo sarò componente delle commissioni Bilancio, Salute e benessere, Cultura e turismo, Sviluppo economico e Statuto. Non presiederò nessuna commissione». Gli era stato chiesto di guidarne una, naturalmente. Ma a lui, e non solo a lui, era sembrata solo una compensazione per quel “torto” subito. E non un investimento politico. Ora, però, ribadisce, «andiamo oltre». ( ma. mad .)

