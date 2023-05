Masnata chimici senza rivali 

La Masnata Chimici tocca quota settanta nel tredicesimo turno di ritorno del girone A dell’over 55. La Cooper Band riprende il passo, mentre è crisi nera per il Real Cagliari. Cambio ai vertici nel girone B: la Pol. Sestu è la nuova leader e La Vernice la vicecapolista.

Masnata senza freni

La leader del girone A vince anche il big match di giornata con il Real Cagliari (2-1) raggiungendo quota settanta. Al Real la terza sconfitta di fila costa l’aggancio del Birrificio Isola Poggio dei Pini sul podio. Riprende a correre invece la Cooper Band dopo lo stop del turno precedente. Il 3-0 all’Aldebaran serve a a mettere in cassaforte il secondo posto in classifica. Avanza a vele spiegate anche il Club San Paolo, alla terza vittoria di fila, ma l’ultima (sabato scorso) arriva a tavolino (da formalizzare dal giudice sportivo) dopo la sospensione della gara con l’Avis Assemini che al 25’ (in vantaggio per 1-0) è rimasto in sei uomini per via degli infortuni e l’assenza di sostituti. A due punti dai biancoverdi il Cral C.t.m. incrementa il vantaggio a guardia del suo sesto posto grazie al 2-0 sulla Car-Refinish, tagliata ormai fuori da ogni discorso spareggi. Lo scontro diretto in chiave playoff tra SI. TI. Carbonia (ottavo) e Ingegneri (settimi, ma con la gara con la Tielle/PLS da recuperare mercoledì) si è risolto con uno spettacolare 3-3 che lascia invariate le posizioni in classifica e le (cospicue) possibilità di qualificazione per entrambe. Altro colpo di coda dell’Ellas, alla seconda vittoria consecutiva, contro la Tielle/PLS (3-2). Hanno riposato gli Amatori La Palma, che possono ancora sperare di agganciare il nono posto e rendere meno amara una stagione sottotono.

Nuovi padroni

Il girone B ha una nuova capolista: la Pol. Sestu che, grazie 3-0 sul Fileferru (terzo successo di fila), guadagna la leadership a una giornata dal termine della stagione regolare dopo il regno sin qui incontrastato della Sardachem, ora in affanno con tre punti conquistati nelle ultime quattro gare. Il successo prestigioso della Domel E.I. 83 sull’ex capolista (3-2) tiene accese le speranze dei militari di agganciare i playoff e rimanere in scia dei Resti Umani, corsari con la De Amicis (1-0) e ottavi. Il terzo pari di fila degli Amatori Orione Selargius (0-0) contro la Frama/Beko Service costa ai selargini il terzo posto. Va in porto infatti l’operazione sorpasso de La Vernice, che con una rete di Pilia vince di misura contro la Di. Fer. e si porta a un punto dalla (attuale) vicecapolista Sardachem. Con la vittoria per 1-0 sul Nuraghe la Campagnola supera la coppia Di. Fer.-De Amicis e si assicura il quinto posto e l’accesso ai playoff.