Masnata Chimici resta fuori 

Sono Real Cagliari e Polisportiva Sestu (playoff “A”), e SI. TI. Carbonia e Cooper Band (playoff “B”) le quattro semifinaliste che sabato prossimo si giocheranno l’accesso alla finalissima del 25 giugno che assegnerà il titolo Msp Over 55.

Masnata Chimici fuori

Anche nei quarti di finale non mancano le sorprese. La più eclatante è l’uscita di scena della Masnata Chimici, dominatrice del girone A, che ai rigori si arrende al Real Cagliari dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. Vacca e Lobina (che segna pure dal dischetto per i blu) firmano il pareggio di una gara equilibrata, quanto tesa, decisa solo dopo i tiri dal dischetto. Decisivo il portiere bielorusso del Real Sasha Maroz che, dopo aver sfiorato la rete al 90’, ha parato l’ultimo penalty, che vale la semifinale contro la Polisportiva Sestu, cui basta la rete su rigore (concesso per atterramento di Perdixi) siglata da Pisu nel primo tempo, per piegare di misura gli Amatori Orione Selargius nella partita di cartello dei quarti. Una sfida sempre in bilico anche nella ripresa ma alla fine il risultato non cambia e la squadra del presidente giocatore Andrea Leporati (in campo nonostante qualche acciacco) accede alla semifinale.

Sorpresa SI. TI.

Il SI. TI. Carbonia continua a stupire e dopo aver eliminato al primo turno la corazzata Sardachem, si conferma nel suo ruolo di outsider terribile, superando di misura (1-0) un’altra delle favorite al titolo, il Birrificio Isola Poggio dei Pini. Corona regala la semifinale ai sulcitani, con una conclusione velenosa, a finalizzare una ripartenza di Sundas e il suggerimento di Martini, che ha premiato l’inserimento del centrocampista e match winner biancoblu. Sabato la squadra di Carbonia sarà opposta alla Cooper Band, che fatica contro un’ottima Di. Fer.: ci vogliono infatti i rigori per decidere una gara terminata 0-0. Nocera, Farci e Pili non sbagliano dal dischetto (l’errore è di Mostalino), mentre per la squadra del presidente Gianpaolo Vincis, solo Cao trasforma il penalty.