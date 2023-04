Masnata Chimici regina dell’Over 55 

Il decimo turno di ritorno lancia la capolista del girone A dell’Over 55 che incrementa ancora il vantaggio sulle inseguitrici. Ora tra Masnata Chimici e Cooper Band sono dodici le lunghezze di differenza. Nel girone B la nona di ritorno conferma la lunga frenata della leader Sardachem, con gli Amatori Orione Selargius in scia distanziati di soli tre punti.

La quarta vittoria consecutiva (1-0) nel big match con il Club San Paolo porta la Masnata Chimici a +12 sulla Cooper Band fermata sull’1-1 dai Vigili del Fuoco, che avanzano a piccoli passi e continuano nella loro striscia positiva di cinque turni. Consolida il terzo posto il Real Cagliari che, col minimo sforzo, supera per 1-0 un Avis Assemini tignoso nonostante il terz’ultimo posto in classifica (e il secondo ko di fila). Si conferma al quarto posto il Birrificio Isola Poggio dei Pini (imbattuto da sei partite), grazie al 3-1 sull’Aldebaran, mentre balza in quinta posizione il Cral C.t.m., che piega l’Ellas per 1-0, confermando il suo ottimo momento (undici punti nelle ultime cinque partite). La battuta d’arresto con la capolista costa invece al Club San Paolo l’aggancio degli Ingegneri, che però non riescono ad andare oltre il pareggio a reti inviolate contro gli Amatori La Palma (in serie positiva da quattro giornate). Il pari serve comunque ad agganciare a quota ventinove punti la Tielle/PLS che stecca contro una rediviva Car- Refinish (2-1). Giornata di riposo per il SI.TI. Carbonia che con trentuno punti conserva l’ultimo posto utile per accedere agli spareggi. Nel prossimo turno sono due le sfide di cartello: Real Cagliari-Cooper Band e Club San Paolo-Birrificio Poggio dei Pini, gare che valgono un posto d’onore in classifica. L’undicesimo turno sembra favorire ancora la lunga fuga della Masnata Chimici, impegnata invece contro l’Aldebaran.

Rallenta ancora la Sardachem, leader del girone B: ma il terzo pari di fila (l’ultimo della serie è il 2-2 di sabato contro La Vernice) incoraggia le ambizioni degli Amatori Orione Selargius, che fanno la voce grossa contro il Nuraghe (5-0) e si portano a tre punti dalla capolista. In difficoltà invece la terza forza del torneo: la Polisportiva Sestu cade per 1-0 contro i Resti Umani (al secondo successo di fila), e sente avvicinarsi La Vernice che, con il pari contro la capolista, allunga a sei turni la serie utile. Sardachem e Polisportiva Sestu si sfideranno nel prossimo weekend in un match che potrebbe rimescolare le carte ai vertici del girone B. Chi interrompe la sua striscia di sette risultati è la Di. Fer., sconfitta dalla Campagnola per 4-1: il vantaggio sulla De Amicis (sesta) si è ridotto a un solo punto, grazie al successo degli uomini di Sandro Cocco sul Fileferru (2-0). La quaterna della squadra di Betti Secci vale invece il settimo posto a trentatrè punti, a quattro di margine dalla Domel E. I. 83: la squadra dell’Esercito cala il secondo pokerissimo di giornata contro il Cagliari 2007 (al quarto ko consecutivo) e mantiene il margine di un punto dai Resti Umani, infiammando la lotta per l’accesso ai playoff. La Frama/Beko Service infine si aggiudica lo scontro tra deluse con la Cigiesse: il netto successo contro il fanalino di coda (4-0) arriva dopo sette turni di digiuno da vittorie, e vale il quintultimo posto in classifica.