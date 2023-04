Masnata chimici, nuovo successo La Cooper Brand vince e tiene il passo 

Continua la marcia della Masnata Chimici nel girone A dell’Over 55. Nell’ottava giornata di ritorno vince anche la Cooper Band mentre rallentano Real Cagliari, Birrificio Isola Poggio dei Pini e Club San Paolo. Il girone B ha invece osservato un turno di riposo. Il torneo, che si fermerà per la pausa pasquale, riprenderà il prossimo 15 aprile.

Con l’Associazione Ingegneri (reduce dal pareggio nel recupero con il Real Cagliari per 1-1) alla capolista basta il minimo scarto per ottenere il successo che porta la squadra allenata da Mascia a quota cinquantasette punti. Ma la Cooper Band riprende il passo della vittoria (dopo due pari consecutivi) e vince di misura contro un’Ellas più combattiva del previsto, consolidando la seconda piazza e incrementando il margine sul Real Cagliari, che impattano per 1-1 contro il SI. TI. Carbonia, e ora accusano un ritardo di otto punti dal secondo posto. Non ne approfitta il Birrificio Isola Poggio dei Pini, che non va oltre uno scialbo 0-0 contro la Car-Refinish, ma che quantomeno consente di aumentare il vantaggio sugli Ingegneri e sul Club San Paolo, sconfitto per 1-0 dagli Amatori La Palma. Pareggiano Cral C.t.m. (che aggancia proprio il Club San Paolo) e i Vigili del Fuoco (2-2). La squadra allenata da Berlucchi vede a tre punti di distanza la zona spareggi ma subisce il sorpasso della Tielle/PLS, che grazie al 4-1 sull’Aldebaran (dopo quattro sconfitte) si porta al nono posto. Ha riposato l’Avis Assemini, che rimane terzultima a quota undici punti. Alla ripresa dopo la sosta la leader Masnata Chimici (impegnata con la Car-Refinish) ha la ghiotta opportunità di allungare sulla Cooper Band, che invece riposerà. In ottica playoff invece gli occhi sono puntati sulle sfide Associazione Ingegneri-Birrificio Isola Poggio dei Pini e Club San Paolo-Tielle/PLS.

Nella giornata in cui il girone B ha osservato un turno di riposo, si è giocato il recupero della quinta giornata tra La Vernice e i Resti Umani: gli Amatori Cagliari si sono imposti per 3-2 e il successo vale il quarto posto a quota trentasette punti. Tra due settimane si giocherà per l’ottava giornata di ritorno: tra le tante sfide in programma spicca lo scontro tra la Pol. Sestu e gli Amatori Orione Selargius che potrebbe favorire l’allungo della Sardachem, impegnata invece con il Fileferru.

