Masnata Chimici, galoppata in solitaria Coppa Italia, vittoria per il Real Putzu 

Nell’Over 50 si è disputata la quinta giornata di andata di Coppa Italia, mentre negli Over 55 è andato in scena il quinto turno di ritorno: rinviato l’atteso scontro tra la Maccioni Marmi e la Cooper Band nel girone A. La Masnata Chimici galoppa in solitaria, a dieci punti dalla prima delle inseguitrici.

Nel girone A di Coppa Italia sono state rinviate Accademia Sulcitana-Amatori 4 Mori e Mediterranea-I Quartieri/De Amicis. Ha riposato la Pgs Audax Frutti d’Oro. Nel girone B invece si sono disputate regolarmente le due sfide in programma. Il Real Putzu si aggiudica lo scontro diretto con l’Okki Villanova per 2-1 e balza in testa alla classifica con nove punti. Pari invece tra Asd Nivea e I. R. Ultimi Moniaflor (1-1). Turno di riposo per il Decimo 2013.

Negli Over 55 salta l’atteso big match del girone A tra Cooper Band e Maccioni Marmi ed è stata sospesa a cinque minuti dal termine anche la gara tra Resti Umani/Kospi e la Gigi Spada SI. TI. Ne approfitta l’Orione Selargius, che torna al successo (3-0) dopo oltre un mese e mezzo, contro il Poggio dei Pini, accorciando ad un punto sulla Sardachem, che ferma sullo 0-0 Il Club, ora terzo. Gli Ingegneri si confermano in grande spolvero con la quinta vittoria di fila: l’1-0 sulla Tielle/PLS vale i trenta punti in classifica in piena zona playoff. Con lo stesso risultato di misura sorride anche la Domel contro l’Aldebaran, mentre gli Amatori La Palma affondano il Cral C.t.m. con un tris e continuano a sperare per un posto tra le prime otto. La Di. Fer ha osservato un turno di riposo.

La Campagnola

Nel girone B la Masnata Chimici non perde un colpo e conquista la vittoria anche con il Cagliari 2007 (2-0). A dieci punti continua l’inseguimento della Campagnola, vittoriosa nello scontro diretto con la Pol. Sestu (1-0). Successo prezioso anche per la De Amicis (1-0 sul Sinnai Conad) e soprattutto per La Vernice, che grazie al 3-0 sulla Car-Refinish consolida il terzo posto. Finisce in parità (2-2) uno spettacolare Nuraghe-Ellas con i padroni di casa che interrompono un filotto di sconfitte lungo due mesi. Sono state posticipate a stasera invece le sfide tra Fileferru e Vigili del Fuoco e tra Avis Assemini e Cigiesse, in una giornata che ha visto la Frama/Beko Service riposare.

