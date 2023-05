Masnata Chimici blinda la vetta 

La capolista del girone A dell’Over 55 mette in cassaforte il primato. Frenano infatti bruscamente le due immediate inseguitrici, Cooper Band e Real Cagliari, entrambe sconfitte. Ancora incerta invece la lotta al comando del girone B, con la Sardachem sempre in vetta, ma con due punti di vantaggio sulla Pol. Sestu, che rimane in scia e sorpassa gli Amatori Orione Selargius, fermati sul pari.

Masnata Chimici leader

Nonostante il turno di riposo (da osservare all’ultima giornata) la Masnata Chimici, forte del +13 sulla Cooper Band, blinda la vetta. Lo 0-0 contro i Vigili del Fuoco consolida ulteriormente il primato, in virtù delle sconfitte di Cooper Band e Real Cagliari. La vicecapolista incassa una quaterna contro il Club San Paolo, che consente ai biancoverdi di agganciare il quinto posto. Il tonfo del Real (2-0) nello scontro diretto con il Birrificio Isola Poggio dei Pini, dimezza il vantaggio (ora di soli tre punti) proprio rispetto alla squadra del Poggio, attualmente quarta. Gli Ingegneri (che devono recuperare la sfida con la Tielle/PLS, che sabato ha riposato) e il Cral C.t.m. firmano il secondo 0-0 di giornata, che costa caro alla squadra arancione, scivolata al sesto posto. Prezioso il successo per 2-0 con cui il SI. TI. Carbonia batte la Car-Refinish. I tre punti valgono il settimo posto per i sulcitani, che scavalcano provvisoriamente gli Ingegneri, in attesa del recupero. In coda si rianima l’Ellas, corsara sugli Amatori La Palma, che salutano i playoff. I rossi invece si tolgono la soddisfazione di abbandonare l’ultimo posto per la prima volta in stagione, a scapito dell’Aldebaran sconfitto dall’Avis Assemini al termine di un rocambolesco 4-3.

Lotta aperta

A due turni dal termine della stagione regolare, la lotta alla vetta è ancora apertissima invece nel girone B. Ma la leader Sardachem non fa sconti e regola il Cagliari 2007 con un netto 3-0, che consente alla capolista di mantenere due punti di vantaggio sulla Pol. Sestu, vittoriosa sul Nuraghe per 2-0. Il mezzo passo falso dell’Orione (2-2 interno con la De Amicis) costa ai selargini il secondo posto e l’aggancio de La Vernice (a quota quarantasette punti), grazie al 3-1 sulla Domel E. I. 83: la squadra dell’Esercito esce momentaneamente dalle otto squadre che si giocheranno i playoff, sorpassata dai Resti Umani vittoriosi per 3-1 sulla Di. Fer, a sua volta agguantata al quinto posto dalla De Amicis. Non cambia invece nulla in coda alla classifica. In settimana la Cigiesse ha ufficializzato il suo ritiro dal torneo e chiude all’ultimo posto con dieci punti. La Campagnola vince così la gara a tavolino e conserva il settimo posto: nelle prossime ultime due giornate si giocherà un posto per gli spareggi con Resti Umani e Domel. Rinviata invece al prossimo 27 maggio la sfida tra deluse Fileferru-Frama/Beko Service.