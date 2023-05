Maskaras il clou del cartellone estivo 

“Maskeras” ad agosto «per una edizione memorabile» e una serie di eventi di rilievo durante l’intera l’estate. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Muravera che vuol creare un cartellone ricco e sostanzioso per allietare turisti e residenti. «Vogliamo offrire – sottolinea l’assessore al turismo Matteo Plaisant – eventi e manifestazioni di buon livello, per questo chiediamo la collaborazione di tutti. Dopo il successo della sagra degli agrumi è fondamentale lavorare assieme».

Proprio per questo domani nell’aula consiliare "Piero Loddo” si terrà un incontro con le associazioni, i rappresentanti delle scuole, i comitati e chiunque intenda collaborare per la realizzazione degli eventi. In campo anche la Pro Loco che riunirà il direttivo il 25 maggio. È in corso, inoltre, un coordinamento tra i Comuni di Muravera , San Vito e Villaputzu per evitare il sovrapporsi degli appuntamenti. (g. a.)

