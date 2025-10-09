VaiOnline
Domusnovas.
10 ottobre 2025 alle 00:23

Mascia: «L’incubo crisi idrica diminuisce ma non è finito» 

Continua a migliorare, seppur con una lentezza disarmante, l’emergenza idrica, arrivata ieri al suo 24simo giorno di durata. Anche se in modo non uniforme, il ritorno dell’acqua ha raggiunto abitazioni e condomìni posti nel lato più basso (via Berlino) di piazza Grazia Raccis (la zona più alta del paese) e anche qualche abitazione del ramo più alto (via Dublino). Progressi non sufficienti a far sbilanciare la sindaca Isangela Mascia sui tempi di uscita dalla crisi: «L’incubo al momento c’è ancora ma sono sempre meno persone a viverlo». Dalla sindaca anche l’invito ai residenti della zona a verificare l’apertura delle valvole delle abitazioni: «Tanti tra quelli che lamentavano l’assenza d’acqua avevano le valvole chiuse». Proseguono i rifornimenti con autobotti a domicilio mentre le due che stazionano in postazioni fisse si concentrano da alcuni giorni proprio nei due lati di piazza Raccis. «Circa 30 rifornimenti effettuati», hanno fatto sapere ieri mattina gli operatori dell’autobotte posizionata più in basso, «tremila litri erogati in tutto ad una trentina di utenti, tutti di questa zona», hanno aggiunto i colleghi che operavano più in alto. Intanto, con nuovi investimenti si stanno potenziando le forniture con autobotte mentre è stato chiesto alla Regione il rimborso del fondo di riserva comunale (20 mila euro) già impiegato nell’emergenza. Di concerto con la Regione si cercano anche nuove fonti idriche e ci si accinge a revisionare il potabilizzatore comunale.

