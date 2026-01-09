Mascia insegue il ladro, salvo il tablet di Massimo Lopez 

Il ladro pensava di fuggire con i soldi rubati ma aveva fatto male i suoi conti. Perché, due giorni fa alle 23 in via don Minzoni, tutto poteva aspettarsi tranne che di venire inseguito dal sindaco, Giuseppe Mascia. Il quale si stava recando nel ristorante “Il covo del Conte” per andare a cena con la compagna e Massimo Lopez, l’attore che aveva concluso lo spettacolo al Comunale, “Dove eravamo rimasti”, con il suo ex collega del Trio Tullio Solenghi. Padrone di casa Antonio Planetta, gestore dell’attività e amico di Lopez, che aveva appena accompagnato in macchina, nonché proprietario del portafoglio.

«L’auto era rimasta aperta - riferisce lui - perché la cintura di sicurezza si era incastrata nel montante». Nessuno se ne era accorto tranne il malintenzionato, celato da un cappuccio, che prende l’oggetto e vede anche il computer del comico da ghermire. Potrebbe riuscirci se il primo cittadino non lo avesse notato subito apostrofandolo con “Cosa hai preso?” Il ladro reagisce allontanandosi, tallonato però a piedi da Mascia. Forse il primo crede che l’altro desista ma, arrivati in via Matteotti, si rende conto che il sindaco non mollerà l’osso. Così sparisce nella notte dopo essersi liberato del portafoglio che il primo inquilino di Palazzo Ducale recupera per consegnarlo al proprietario. «Lopez ha dato al sindaco del supereroe», conclude Planetta. D’altra parte, da un grande potere derivano grandi responsabilità, e da amministratore a cacciatore di ladri il passo può essere breve.

