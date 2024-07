Mascia, ecco gli assessori in pectore 

Poche ore ancora all’annuncio ufficiale della nuova giunta targata Campo largo. Nove gli assessori che, salvo sorprese, verranno comunicati in giornata dal sindaco di Sassari Giuseppe Mascia al termine di un certosino lavoro di equilibrismo durato circa due settimane nel confronto con le forze della coalizione. E nel caso del neo primo cittadino anche all’interno del suo stesso partito, il Pd, animato da almeno quattro correnti più o meno determinanti nel successo elettorale conseguito dal segretario provinciale dem. Quattro anche le deleghe per i democratici, pesate sul numero dei voti dell’urna, che sembrerebbero destinate a Giuseppe Masala, Nicoletta Puggioni, Salvatore Sanna e Maria Francesca Fantato. Con il primo, già consigliere comunale e figura apicale del partito, in pole per un assessorato pesante come i Lavori pubblici o le Infrastrutture e Mobilità. Probabile invece l’incarico nel settore Cultura per Puggioni, al momento dirigente scolastico dell’istituto Devilla mentre sono da definire le funzioni per Fantato, vicepresidente Pd Sardegna ed ex assessora ai tempi del mandato di Nicola Sanna, e di Sanna, rappresentante Acli del nord Sardegna.

Le scelte

La sorpresa delle ultime consultazioni, Alleanza Verdi Sinistra, dovrebbe poter contare su due assessori – i cui nomi più papabili sono Lello Panu e Marco Dettori, entrambi ex consiglieri comunali – oltre a incassare anche la figura del vicesindaco. Per i due si ipotizzano deleghe come quelle all’Ambiente, ambito com’è ovvio sensibile per Avs, e le Attività produttive, ma non i Lavori pubblici, visto che la figura di riferimento dell’Alleanza, Antonio Piu, ricopre lo stesso ruolo a livello regionale. Tre i nomi proposti dal Movimento Cinque Stelle per una delega: Patrizia Mercuri, Noemi Piga e Chiara Musio. Sembrerebbe che il posto a disposizione sia uno dei più complessi del novero previsto per la giunta, ovvero le Politiche sociali, vere forche caudine per ogni politico, oppure sarebbe vacante quello del Patrimonio. Il primo però, per quanto temuto, potrebbe essere appannaggio pure dei Progressisti che mettono sul tavolo due nominativi, Lalla Careddu e Simone Campus, entrambi in prima linea ai tempi del complicato quinquennio di Nicola Sanna. Massimo Rizzu di Orizzonte Comune, eletto per la seconda volta, parrebbe in corsa per un’ultima delega. Mario Pingerna, infine, sarebbe pronto a ricoprire la carica di presidente del Consiglio comunale e Fabio Pinna quella di capo di Gabinetto.

