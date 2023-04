Mascia, da Quartucciu ai vertici di Dazn 

L’idea di Alice e del marito una volta lasciata l’Australia, era di vivere in Malesia, ma in soli due giorni ha deciso di accettare la nuova sfida e tornare in Europa. «Ho detto, perché no? A Monaco ci abbiamo vissuto 10 anni, ho ancora tanti amici e soprattutto contatti e così ho detto sì. Oggi lavoro con un team di ragazzi molto giovani e motivati, ma devo dire la verità, Dazn in Germania non ha i problemi che ha qui in Italia con la rete». Un curriculum in ascesa che forse nel Bel Paese non sarebbe riuscita a scrivere. «In realtà non ho mai pensato “farò carriera”, a me piace fare delle cose in cui posso prendere decisioni. Forse in Italia non avrei fatto lo stesso percorso, non c’è abbastanza mobilità nel mondo del lavoro e le donne, che sono le nuove arrivate, faticano parecchio, ma non è impossibile».

«In realtà sono stata chiamata per un ruolo sui contenuti, poi, invece, è venuto fuori che avessero bisogno di un Ad per la Germania ed è arrivata la proposta: io non avevo pensato di tornare nuovamente in Europa».

Dalle scuole elementari di via Don Minzoni ai vertici di Dazn a Monaco: Alice Mascia, 49 anni, cresciuta tra le campagne quartuccesi e Cagliari, è oggi l’amministratore delegato della piattaforma web in Germania, Austria e Svizzera e staziona nella top ten delle donne più influenti nel mondo sportivo tedesco. Dopo la maturità classica, la laurea in Scienze politiche e un master alla Luiss, Mascia ha iniziato la sua scalata lavorativa che l’ha portata a ricoprire ruoli di grande prestigio a Cagliari, Milano, Roma, Monaco, Sidney, in Malesia e ora, da un anno, di nuovo Monaco.

Dalle scuole elementari di via Don Minzoni ai vertici di Dazn a Monaco: Alice Mascia, 49 anni, cresciuta tra le campagne quartuccesi e Cagliari, è oggi l’amministratore delegato della piattaforma web in Germania, Austria e Svizzera e staziona nella top ten delle donne più influenti nel mondo sportivo tedesco. Dopo la maturità classica, la laurea in Scienze politiche e un master alla Luiss, Mascia ha iniziato la sua scalata lavorativa che l’ha portata a ricoprire ruoli di grande prestigio a Cagliari, Milano, Roma, Monaco, Sidney, in Malesia e ora, da un anno, di nuovo Monaco.

«In realtà sono stata chiamata per un ruolo sui contenuti, poi, invece, è venuto fuori che avessero bisogno di un Ad per la Germania ed è arrivata la proposta: io non avevo pensato di tornare nuovamente in Europa».

La sfida

L’idea di Alice e del marito una volta lasciata l’Australia, era di vivere in Malesia, ma in soli due giorni ha deciso di accettare la nuova sfida e tornare in Europa. «Ho detto, perché no? A Monaco ci abbiamo vissuto 10 anni, ho ancora tanti amici e soprattutto contatti e così ho detto sì. Oggi lavoro con un team di ragazzi molto giovani e motivati, ma devo dire la verità, Dazn in Germania non ha i problemi che ha qui in Italia con la rete». Un curriculum in ascesa che forse nel Bel Paese non sarebbe riuscita a scrivere. «In realtà non ho mai pensato “farò carriera”, a me piace fare delle cose in cui posso prendere decisioni. Forse in Italia non avrei fatto lo stesso percorso, non c’è abbastanza mobilità nel mondo del lavoro e le donne, che sono le nuove arrivate, faticano parecchio, ma non è impossibile».

Sport femminili

In Germania la quartuccese non ha perso tempo e, in soli due mesi, ha lanciato il primo canale europeo dedicato agli sport femminili. Sfida che le ha regalato anche diverse copertine nelle testate locali. «È stato recepito molto bene, lo sport maschile è ormai maturo e c’è la necessità di una nuova narrativa: quello femminile è la carta giusta. In genere compaio sui quotidiani tedeschi quando si parla di finanza, ma con il canale femminile, tema molto sentito dal punto di vista sociale, anche giornali come Vogue hanno mostrato tanto interesse».

Il legame con Quartucciu

Nonostante il suo lavoro l’abbia costretta a stare lontana dalla Sardegna e dalla sua famiglia è sempre molto legata alla sua terra. «Io prima sono sarda, poi sono italiana e poi europea. Ogni occasione è buona per tornare a casa. Mio marito è romano, ma è sardo d’adozione. Quando siamo in Italia la nostra base è la Sardegna, a Roma ci andiamo solo per brevissimi periodi. Poi io sono una mammona», dice sorridendo.

Amante della natura, degli animali, dello sport e del buon cibo, la manager ha tre cani e diversi gatti: «Vivono tutti con mamma e papà, pratico sport tutti i giorni e sono vegetariana da 26 anni, quando ancora non era di moda! Ora cucino un sacco e faccio la versione vegana di tutto. Poi sono una mentore per le donne di tutto il mondo e a loro dico sempre di non cercare di andare a rubare l’osso ai colleghi maschi, soprattutto quando sono più grandi, ma di cercare aree innovative non con antagonismo ma categorismo», precisa la quarantanovenne.

«Abbiamo scelto di non avere figli, mi sono accorta guardandomi intorno che avrei avuto bisogno di un grande supporto anche della famiglia, per noi non sarebbe stato pragmatico, ma non è stata una scelta sofferta. In Italia e in Sardegna ci sono talenti incredibili, ma chi decide di stare nell’Isola, la maggior parte delle volte deve fare un compromesso. Per fare un bel lavoro non devi per forza lasciarla, per il mio, però, sì, ma farcela non vuol dire fare carriera, ma fare una vita felice».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata